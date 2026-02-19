Franco Colapinto de Alpine en las pruebas de pretemporada de Fórmula 1. Foto: REUTERS

Franco Colapinto participa de una nueva jornada de test de pretemporada de la Fórmula 1, que se llevan a cabo en Bahréin. El piloto argentino completó de buena manera el primer turno, donde fue el 7° más rápido y sumó más confianza y datos valiosos a bordo de su Alpine.

Durante la primera parte de las actividades del jueves, el piloto de Alpine logró dar 54 vueltas y registró un mejor tiempo de 1:35,506, que le permitió finalizar a dos segundos y 53 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

En la segunda posición quedó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 131 milésimas de Norris, mientras que el británico George Russell (Mercedes) terminó tercero, a 658 milésimas del último campeón del mundo de la categoría.

Los otros pilotos que finalizaron por delante de Colapinto fueron el tailandés Alexander Albon (Williams), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Por otra parte, terminaron en las últimas posiciones el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

Franco Colapinto en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. Foto: X @F1

La actividad para Colapinto sigue en la segunda sesión del día, que se extiende hasta las 13. Dicha tanda marcará el final de la pretemporada para el argentino, ya que el viernes solo girará su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly.

