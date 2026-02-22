Lionel Messi, Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Inter Miami sufrió una dura goleada 3-0 ante Los Ángeles FC en su debut en la Major League Soccer (MLS) y el astro argentino Lionel Messi tuvo que ser frenado mientras buscaba a los árbitros.

Luego del encuentro se viralizó un video en el que se veía cómo un Messi completamente furioso seguía a los árbitros e incluso tuvo que ser contenido por Luis Suárez, uno de sus mejores amigos, para que la situación no pasara a mayores.

La furia de Messi en el Inter Miami. Video: NA.

En lo que respecta al desarrollo del partido, el mismo fue una pesadilla para el Inter Miami, ya que a los 37 minutos el delantero venezolano David Martínez abrió el marcador para el equipo de Los Ángeles.

En el complemento llegaron los golpes de KO. Primero a través del gabonés Denis Bouanga, mientras que el encargado de convertir el resultado en goleada fue el salvadoreño Nathan Ordaz.

Lionel Messi, Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Durante la conferencia de prensa postpartido, el director técnico argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, reconoció: “Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago de que es un resultado relativamente mentiroso”.

Y agregó: “Claramente Los Ángeles ha hecho la diferencia en cuanto a las transiciones; nos han hecho mucho daño”.

De todas maneras, le quitó dramatismo a la situación: “Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho”.

Lionel Messi, Inter Miami. Foto: Corine Solberg/Sipa USA via Reut

La actividad para el Inter Miami continuará el próximo domingo 1 de marzo, cuando visite a Orlando City por la segunda fecha de la MLS.

Desde su llegada al Inter Miami a mediados de 2023, Messi disputó 89 partidos, en los que anotó 77 goles y repartió 44 asistencias. Además, el rosarino fue clave en las conquistas de la Leagues Cup 2023, la Supporters’ Shield 2024 y la Conferencia Este y la MLS 2025.