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Julián Álvarez desató la locura: el golazo ante Suiza que emocionó hasta a los brasileños

Julián Álvarez firmó un gol decisivo para Argentina ante Suiza y la reacción brasileña se volvió viral por la emoción del relato.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Julián Álvarez marcó el 2 a 1 ante Suiza
Julián Álvarez marcó el 2 a 1 ante Suiza Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Julián Álvarez volvió a aparecer en un momento límite para la Selección Argentina. Cuando el partido ante Suiza parecía empujado hacia una definición dramática, el delantero sacó un remate implacable y transformó una jugada aislada en una escena mundialista de alto impacto emocional. Argentina terminó venciendo 3-1 a Suiza en tiempo suplementario y consiguió el pase a las semifinales del Mundial 2026, en una noche marcada por el sufrimiento, la jerarquía y una reacción viral que cruzó fronteras.

El tanto de la Araña llegó en el alargue, cuando el desgaste físico ya pesaba y Suiza resistía con orden. El remate, colocado y potente, dejó sin respuesta a Gregor Kobel y rompió el equilibrio de un partido que había tenido de todo: ventaja argentina, empate suizo, revisión del VAR, expulsión y una definición que volvió a poner al equipo de Lionel Scaloni entre los cuatro mejores del mundo.

La reacción brasileña que convirtió el gol en fenómeno viral

Lo llamativo no fue solo la ejecución de Álvarez, sino también la manera en que el gol fue narrado desde Brasil. En la transmisión de CazéTV, Luís Felipe Freitas y Casimiro Miguel vivieron la jugada con una intensidad que rápidamente empezó a circular en redes sociales. La emoción de los comunicadores brasileños sorprendió a miles de hinchas argentinos, que compartieron los fragmentos por la fuerza del relato y por el reconocimiento hacia una jugada decisiva.

El emocionante relato brasileño del gol de Julián Álvarez. Video: CazéTV

La frase que más repercusión generó fue “una batalla tras otra”, utilizada para describir el carácter competitivo de una Argentina que no encontró un trámite cómodo, pero sí una nueva respuesta en el momento crítico. Ese tipo de reacción explica por qué el gol tomó una dimensión superior al resultado: no fue únicamente una conquista deportiva, sino una escena de épica mundialista narrada con emoción desde otro país.

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Argentina sufrió, resistió y volvió a encontrar a sus protagonistas

El partido había empezado favorable para Argentina con el gol de Alexis Mac Allister, pero Suiza consiguió igualar mediante Dan Ndoye y empujó al campeón del mundo a un escenario incómodo. Durante varios pasajes, el conjunto europeo administró bien sus ataques y obligó a la Selección a trabajar más de lo previsto.

Julián Álvarez, figura ante Suiza
Julián Álvarez, figura ante Suiza Foto: REUTERS

La expulsión de Breel Embolo, tras una jugada revisada por el VAR, modificó el desarrollo del encuentro. El árbitro João Pinheiro revisó una acción inicialmente sancionada contra Leandro Paredes y terminó considerando simulación del delantero suizo, quien recibió la segunda amarilla. Desde ese momento, Argentina tuvo superioridad numérica, aunque debió esperar hasta el tiempo extra para quebrar definitivamente la resistencia rival.

Julián Álvarez, de la exigencia física a la respuesta de crack

El gol también tuvo un valor personal para Álvarez. Según FIFA, el delantero llegó al Mundial condicionado por molestias físicas previas, pero su influencia volvió a quedar clara en una instancia decisiva. Su remate ante Suiza no solo destrabó el marcador: confirmó que Julián sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes de la Selección Argentina cuando el partido exige precisión, potencia y personalidad.

En una competencia donde cada detalle pesa, Álvarez aportó una definición de jerarquía y luego participó en la jugada que terminó consolidando el triunfo argentino. Lautaro Martínez completó el 3-1 y selló una clasificación que dejó a la Selección nuevamente a las puertas de otra final mundialista.

Por qué el relato de CazéTV conectó tanto con los hinchas argentinos

El fenómeno viral se explica por una combinación muy poderosa: un gol agónico, una transmisión emocional y una Selección acostumbrada a competir hasta el final. CazéTV, con su estilo más cercano al lenguaje de las redes y de las nuevas audiencias, amplificó el momento con una narración que escapó al molde tradicional y conectó con la sensibilidad del hincha.

Selección Argentina
Selección Argentina Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Para Argentina, el triunfo significó mucho más que avanzar de ronda. Fue otra demostración de carácter en una Copa del Mundo donde el margen de error es mínimo. Para Álvarez, fue una confirmación de su peso específico. Y para los hinchas, fue una de esas postales que se guardan: un derechazo al ángulo, una clasificación sufrida y un relato brasileño que terminó celebrando la grandeza competitiva de la Scaloneta.

Argentina mira a semifinales con una certeza: siempre aparece alguien

La Selección jugará las semifinales ante Inglaterra, en un cruce cargado de historia y expectativa. Después de superar a Suiza en un partido áspero, Argentina llega fortalecida por una certeza que se repite desde hace años: cuando el equipo parece encerrado, siempre aparece una figura capaz de cambiar el destino del partido. Esta vez fue Julián Álvarez, con un golazo que emocionó a los argentinos y también hizo vibrar a Brasil.

Mundial 2026Selección ArgentinaJulián Álvarez
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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