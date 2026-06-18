Inauguraron la estatua más alta de Lionel Messi: en qué provincia de la Argentina se encuentra y cuánto mide

Inauguraron la estatua más alta del mundo de Lionel Messi en una provincia de la Argentina. Foto: Noticias 7

En el corazón de la provincia de Neuquén, la ciudad de Cutral Co acaba de sumar un nuevo emblema que promete atraer miradas y visitantes: la estatua de Lionel Messi más alta del planeta. Con sus imponentes 26 metros de altura, la obra se erige sobre la Ruta Nacional 22 y ya se consolidó como un hito turístico y cultural en plena Patagonia argentina.

La escultura, realizada por el artista local Aldo Beroisa, rinde homenaje al capitán de la Selección Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022. La figura no solo destaca por su tamaño monumental, sino también por el simbolismo que encarna: el reconocimiento a uno de los mayores ídolos del deporte argentino y una de las personalidades más influyentes del fútbol a nivel global.

Estatua de Messi en Neuquén: el nuevo ícono turístico de Cutral Co

La iniciativa se inscribe dentro de la identidad que distingue a Cutral Co como Capital Provincial de los Monumentos, una denominación que refleja la fuerte presencia de obras de gran escala distribuidas en distintos puntos de la ciudad. En este marco, la incorporación de una figura de Lionel Messi potencia aún más el perfil artístico y urbano del destino.

La estatua más grande de Lionel Messi se encuentra en Cutral Co, Neuquén. Video: X @TV_Publica

Ubicada estratégicamente sobre uno de los principales corredores viales de la región, la Ruta Nacional 22, la estatua se convierte en una parada obligada para quienes recorren Neuquén. La elección del emplazamiento no es casual: busca captar la atención de viajeros, turistas y transportistas que transitan diariamente por esta vía clave de la Patagonia.

Monumento a Lionel Messi: homenaje al campeón del mundo en la Patagonia

La elección del rosarino como figura homenajeada responde al impacto que tuvo en la historia reciente del deporte argentino. La obtención de la Copa América 2021, la Finalissima y, fundamentalmente, el Mundial de Qatar 2022 consolidaron a Messi como un símbolo de orgullo nacional y una figura transversal a generaciones.

La iniciativa se inscribe dentro de la identidad que distingue a Cutral Co como Capital Provincial de los Monumentos. Foto: X @chame_yanez

Con sus 26 metros de altura, el monumento no solo supera otras esculturas dedicadas al astro en distintos puntos del mundo, sino que también se posiciona como una de las representaciones más ambiciosas en su honor. La obra busca transmitir la dimensión de su legado deportivo y cultural, proyectando ese reconocimiento a escala monumental.

Qué hacer en Cutral Co: turismo, arte y la impactante estatua de Messi

El acto de inauguración convocó a autoridades locales, vecinos y visitantes, quienes se acercaron para ser parte de la presentación oficial. El evento tuvo un fuerte impacto inmediato: imágenes y videos del gigante de Messi comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y medios de comunicación, generando sorpresa y admiración.

Con sus 26 metros de altura, el monumento se posiciona como una de las representaciones más ambiciosas en su honor. Foto: X @chame_yanez

Desde el municipio destacaron que esta nueva incorporación apunta a fortalecer el perfil turístico de Cutral Co y a consolidar la ciudad como un punto de referencia dentro del mapa neuquino. La apuesta no es solo estética, sino también estratégica: atraer visitantes, dinamizar la economía local y posicionar al destino en circuitos turísticos más amplios.

Así, en plena estepa neuquina, la figura del capitán argentino se alza como un nuevo faro turístico. Un gigante que no solo homenajea a un ídolo, sino que también invita a hacer una pausa en el camino, levantar la vista y dejarse sorprender.