La Ciudad de Buenos Aires se viste de Mundial: ocho históricas esculturas fueron disfrazadas para alentar a la Selección

La escultura de Mafalda aparece con vincha y bufanda, enmarcada por un arco de banderas celestes y blancas. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

La Ciudad de Buenos Aires decidió sumarse al fervor mundialista con una propuesta tan creativa como simbólica: intervenir algunas de sus esculturas más reconocidas para transformarlas en hinchas de la Selección Argentina. La iniciativa, que ya recorre distintos puntos del espacio público porteño, invita a vecinos y turistas a vivir el Mundial desde una mirada distinta, donde el arte y la pasión futbolera se cruzan en las calles.

Intervenciones urbanas que combinan arte y fútbol

En total, son ocho las esculturas emblemáticas que fueron intervenidas con elementos típicos de la hinchada argentina, como gorros, bufandas y banderas de color celeste y blanco.

En San Telmo, por ejemplo, Mafalda (ícono indiscutido de la cultura local) aparece con vincha y bufanda, enmarcada por un arco de banderas que resaltan su figura y convocan a detenerse para una foto. La escena, además de pintoresca, refuerza el vínculo emocional entre los personajes entrañables y el presente deportivo.

La escultura del Pensador tiene una bandera argentina en su cabeza y otras banderas nacionales alrededor de la estatua. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Algo similar sucede frente al Congreso de la Nación, donde El Pensador sorprende con una galera y una bufanda argentina, en una postal que mezcla solemnidad artística con guiños populares. En Parque Thays, en tanto, el célebre Torso de Botero se luce con una bandera que oficia de capa, aportando un aire épico a la intervención.

Qué esculturas participan y dónde encontrarlas

La lista de obras intervenidas se completa con Atlas, La Cigale, Tritón, la Familia de ciervos y los Galgos peruanos, cada una adaptada con elementos que refuerzan el clima de aliento colectivo en una época donde el fútbol se vuelve protagonista absoluto.

El objetivo, según los impulsores de la propuesta, es generar una experiencia urbana distinta, que invite a recorrer la ciudad con otros ojos y a compartir el entusiasmo que genera la competencia internacional.

La Cigale posee una bandera argentina en la mano y una bufanda celeste alrededor del cuello, además de banderas en sus rejas. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Uno de los aspectos centrales es la diversidad de locaciones: las intervenciones atraviesan barrios y espacios icónicos, convirtiendo la experiencia en un circuito cultural al aire libre, accesible tanto para vecinos como para turistas.

Intervenciones reversibles y luces celeste y blanco en la Ciudad

Un punto clave de la iniciativa es el cuidado del patrimonio porteño. Todas las modificaciones son completamente reversibles y no afectan la integridad de las obras. Los elementos fueron colocados mediante técnicas específicas que garantizan su preservación, y serán retirados una vez finalizada la jornada o la acción correspondiente.

A la propuesta se suma la iluminación especial de algunos de los principales íconos arquitectónicos de la Ciudad durante los partidos de la Selección. El Obelisco, la Floralis Genérica, el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, el Planetario y la Torre de la Ciudad se teñirán de celeste y blanco, acompañando desde lo visual cada presentación del equipo nacional.

La fuente del Tritón aparece revestida con una bandera argentina y pequeñas banderitas en las rejas del monumento. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

De esta manera, Buenos Aires se transforma en un escenario donde el arte, el espacio público y la identidad futbolera se combinan para celebrar uno de los momentos más esperados por los argentinos, llevando el espíritu mundialista más allá de las canchas y las pantallas.