Agenda Mundial 2026: todos los partidos del lunes 22 de junio de los grupos I y J, horarios y dónde verlos

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y este lunes 22 de junio nos regala 3 partidos, entre los cuales se destacan las participaciones de Argentina, Francia y Noruega. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.
Mundial 2026: quién juega este lunes 22 de junio
Este lunes 22 de junio juegan Argentina vs Austria por el Grupo J y Francia vs Irak y Noruega vs Senegal por el Grupo I.
Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios
- Argentina vs Austria - 14:00hs - Dallas Stadium
- Francia vs Irak - 18:00hs - Philadelphia Stadium
- Noruega vs Senegal - 21:00hs - Ney York New Jersey Stadium
Dónde ver en vivo el Mundial 2026
- Argentina vs Austria: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Francia vs Irak: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Noruega vs Senegal: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
Cómo está conformado el Grupo J del Mundial 2026
El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Jordania y Austria.
Resultados del Grupo J del Mundial 2026
En la primera fecha, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia, mientras que Austria le ganó 3 a 1 a Jordania.
Posiciones del Grupo J del Mundial 2026
- Argentina: 3 pts en 1 partido jugado
- Austria: 3 pts en 1 partido jugado
- Jordania: 0 pts en 1 partido jugado
- Argelia: 0 pts en 1 partido jugado
Próximos partidos del Grupo J en el Mundial 2026
Las próximas fechas del Grupo J del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:
Fecha 2
- Jordania vs Argelia: martes 23 de junio a las 00:00hs en el San Francisco Bay Arena Stadium
Fecha 3
- Argelia vs Austria: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Kansas City Stadium
- Jordania vs Argentina: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Dallas Stadium
Cómo está conformado el Grupo I del Mundial 2026
El Grupo I del Mundial 2026 está conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega.
Resultados del Grupo I del Mundial 2026
En la primera fecha, Francia le ganó 3 a 1 a Senegal, mientras que Noruega goleó 4 a 1 a Irak.
Posiciones del Grupo J del Mundial 2026
- Noruega: 3 pts en 1 partido jugado
- Francia: 3 pts en 1 partido jugado
- Senegal: 0 pts en 1 partido jugado
- Irak: 0 pts en 1 partido jugado
Próximos partidos del Grupo I en el Mundial 2026
La próxima fechas del Grupo I del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:
Fecha 3
- Noruega vs Francia: viernes 26 de junio a las 16:00hs en el Boston Stadium
- Senegal vs Irak: viernes 26 de junio a las 16:00hs en el Toronto Stadium
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