Agenda Mundial 2026: todos los partidos del lunes 22 de junio de los grupos I y J, horarios y dónde verlos

Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y este lunes 22 de junio nos regala 3 partidos, entre los cuales se destacan las participaciones de Argentina, Francia y Noruega. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este lunes 22 de junio

Este lunes 22 de junio juegan Argentina vs Austria por el Grupo J y Francia vs Irak y Noruega vs Senegal por el Grupo I.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Argentina vs Austria - 14:00hs - Dallas Stadium

Francia vs Irak - 18:00hs - Philadelphia Stadium

Noruega vs Senegal - 21:00hs - Ney York New Jersey Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Argentina vs Austria : TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Francia vs Irak : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Noruega vs Senegal: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo está conformado el Grupo J del Mundial 2026

El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Jordania y Austria.

Resultados del Grupo J del Mundial 2026

En la primera fecha, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia, mientras que Austria le ganó 3 a 1 a Jordania.

Posiciones del Grupo J del Mundial 2026

Argentina: 3 pts en 1 partido jugado Austria: 3 pts en 1 partido jugado Jordania: 0 pts en 1 partido jugado Argelia: 0 pts en 1 partido jugado

Lionel Messi; Argentina vs. Argelia; Mundial 2026 Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

Próximos partidos del Grupo J en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo J del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

Jordania vs Argelia: martes 23 de junio a las 00:00hs en el San Francisco Bay Arena Stadium

Fecha 3

Argelia vs Austria: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Kansas City Stadium

Jordania vs Argentina: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Dallas Stadium

Cómo está conformado el Grupo I del Mundial 2026

El Grupo I del Mundial 2026 está conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Resultados del Grupo I del Mundial 2026

En la primera fecha, Francia le ganó 3 a 1 a Senegal, mientras que Noruega goleó 4 a 1 a Irak.

Posiciones del Grupo J del Mundial 2026

Noruega: 3 pts en 1 partido jugado Francia: 3 pts en 1 partido jugado Senegal: 0 pts en 1 partido jugado Irak: 0 pts en 1 partido jugado

Próximos partidos del Grupo I en el Mundial 2026

La próxima fechas del Grupo I del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Noruega vs Francia: viernes 26 de junio a las 16:00hs en el Boston Stadium

Senegal vs Irak: viernes 26 de junio a las 16:00hs en el Toronto Stadium

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