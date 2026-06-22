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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del lunes 22 de junio de los grupos I y J, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo continúa regalando partidos importantes con 3 encuentros de la segunda fecha de la fase de grupos. Entre otros, vuelven a jugar Argentina, Francia y Noruega. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.
Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y este lunes 22 de junio nos regala 3 partidos, entre los cuales se destacan las participaciones de Argentina, Francia y Noruega. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este lunes 22 de junio

Este lunes 22 de junio juegan Argentina vs Austria por el Grupo J y Francia vs Irak y Noruega vs Senegal por el Grupo I.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Argentina vs Austria - 14:00hs - Dallas Stadium
  • Francia vs Irak - 18:00hs - Philadelphia Stadium
  • Noruega vs Senegal - 21:00hs - Ney York New Jersey Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Argentina vs Austria: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Francia vs Irak: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Noruega vs Senegal: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo está conformado el Grupo J del Mundial 2026

El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Jordania y Austria.

Resultados del Grupo J del Mundial 2026

En la primera fecha, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia, mientras que Austria le ganó 3 a 1 a Jordania.

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Posiciones del Grupo J del Mundial 2026

  1. Argentina: 3 pts en 1 partido jugado
  2. Austria: 3 pts en 1 partido jugado
  3. Jordania: 0 pts en 1 partido jugado
  4. Argelia: 0 pts en 1 partido jugado
Lionel Messi; Argentina vs. Argelia; Mundial 2026 Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

Próximos partidos del Grupo J en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo J del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

  • Jordania vs Argelia: martes 23 de junio a las 00:00hs en el San Francisco Bay Arena Stadium

Fecha 3

  • Argelia vs Austria: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Kansas City Stadium
  • Jordania vs Argentina: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Dallas Stadium

Cómo está conformado el Grupo I del Mundial 2026

El Grupo I del Mundial 2026 está conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Resultados del Grupo I del Mundial 2026

En la primera fecha, Francia le ganó 3 a 1 a Senegal, mientras que Noruega goleó 4 a 1 a Irak.

Posiciones del Grupo J del Mundial 2026

  1. Noruega: 3 pts en 1 partido jugado
  2. Francia: 3 pts en 1 partido jugado
  3. Senegal: 0 pts en 1 partido jugado
  4. Irak: 0 pts en 1 partido jugado

Próximos partidos del Grupo I en el Mundial 2026

La próxima fechas del Grupo I del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • Noruega vs Francia: viernes 26 de junio a las 16:00hs en el Boston Stadium
  • Senegal vs Irak: viernes 26 de junio a las 16:00hs en el Toronto Stadium

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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