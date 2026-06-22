Cuti Romero preocupa a la Selección Argentina: salió lesionado ante Austria con hielo en la rodilla

El defensor salió lesionado durante el segundo tiempo del partido contra Austria Foto: FabrizioRomano

La lesión de Cuti Romero se convirtió en el principal foco de atención después del partido amistoso de la Selección Argentina ante Austria. El defensor central del Tottenham debió abandonar el campo en la segunda parte, generando preocupación inmediata tanto en el banquillo como entre los aficionados.

El futbolista cordobés protagonizó una acción exigente que terminó con una molestia en la rodilla. Tras intentar continuar durante algunos minutos, quedó claro que no estaba en condiciones de seguir y Lionel Scaloni optó por sustituirlo para evitar riesgos mayores.

En su lugar ingresó Nicolás Otamendi, mientras Romero se dirigía al banco con gestos de dolor. La imagen posterior, con hielo aplicado de forma inmediata en la zona afectada, incrementó la incertidumbre en torno a su estado físico.

La escena dejó entrever que no se trataba de un simple golpe. El defensor ya arrastraba molestias previas, lo que alimenta la hipótesis de una posible recaída que podría afectar su disponibilidad en el corto plazo.

El defensor salió lesionado durante el segundo tiempo del partido contra Austria Foto: FabrizioRomano

La reacción de Scaloni a la lesión del Cuti Romero

Dentro del cuerpo técnico existe cautela. La prioridad es evaluar la evolución del jugador en las próximas horas antes de emitir un diagnóstico definitivo. Por ello, se prevé la realización de estudios médicos para determinar si se trata de inflamación o una lesión más compleja.

La posible ausencia del zaguero supone un desafío importante para la estructura defensiva de la Albiceleste. Romero es una pieza clave en el esquema de Scaloni, tanto por su solidez en marca como por su capacidad para anticipar y liderar la línea de fondo.

El impacto de una posible baja en la defensa argentina

El contexto añade presión: cualquier contratiempo físico puede alterar la planificación de próximos compromisos internacionales. Por eso, el seguimiento será minucioso y las decisiones se tomarán con máxima precaución.

Mientras tanto, el entorno de la selección se mantiene expectante. La preocupación no solo pasa por el rendimiento inmediato, sino también por la continuidad de uno de los pilares del equipo campeón del mundo.

A la espera del parte médico oficial, los hinchas argentinos siguen atentos a cada novedad. La evolución de Cuti Romero marcará el pulso de la agenda futbolística en los próximos días.

Otamendi, Senesi y la opción de Medina: las variantes para reemplazar a Cuti Romero

Nicolás Otamendi asoma como la alternativa más inmediata para ocupar el lugar de Cristian Romero, aportando experiencia y liderazgo en la última línea. El zaguero del Benfica ya respondió en contextos de alta exigencia y su presencia garantiza orden y voz de mando, aunque con un perfil más posicional que el del cordobés. En paralelo, Marcos Senesi aparece como una variante que puede ofrecer mayor dinámica, buena salida y capacidad de adaptación a una defensa que necesite sostener intensidad sin perder solidez.

En un segundo plano, Facundo Medina surge como opción híbrida. Si bien en sus últimas presentaciones se desempeñó como lateral izquierdo, su formación como central le permite reconvertirse según lo requiera el esquema. Esa versatilidad lo convierte en una pieza útil para escenarios cambiantes, especialmente si Lionel Scaloni decide ajustar el sistema y priorizar equilibrio antes que un reemplazo directo del perfil de Romero.