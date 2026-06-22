Por qué un jugador de Austria usa máscara contra Argentina: quién es y qué le pasó a Stefan Posch

Stefan Posch juega con máscara contra la Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección Argentina enfrenta este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y un jugador europeo se llevó todas las miradas: Stefan Posch saltó al campo de juego con una máscara.

Por qué Stefan Posch usa máscara contra Argentina

El seleccionado de Ralf Rangnick encendió las alarmas a pocos días del cruce con Argentina al anunciar que el lateral derecho fue diagnosticado con una fractura de mandíbula.

La noticia fue confirmada por la federación austríaca tras realizarle a Posch una tomografía computarizada. Los estudios descartaron la necesidad de cirugía inmediata, aunque la recuperación dependía de cómo responda el jugador.

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: REUTERS

Según el parte médico difundido, se confeccionó una férula especial que ayudaría al proceso de recuperación, con la que apareció este lunes en el Dallas Stadium.

Cómo fue la lesión de Stefan Posch

La lesión se produjo en el triunfo por 3-1 frente a Jordania, en el debut de Austria en el Grupo J. Posch terminó ese encuentro con un dolor intenso en la zona tras un choque con Odeh Al-Fakhouri, aunque en ese momento no se había dimensionado la gravedad.

El lateral había sido una de las figuras del equipo en ese partido, destacándose por su despliegue físico y su capacidad para presionar alto. Su aporte fue clave para que Austria pudiera imponer condiciones desde el inicio del torneo.

Stefan Posch, de Austria, se lesionó contra Jordania. Foto: REUTERS

Desde el cuerpo técnico valoraron su rendimiento reciente. El asistente del entrenador, Stefan Oesen, destacó su influencia en el juego, especialmente en la capacidad para generar situaciones de presión que permiten al equipo adelantar líneas.

Qué jugadores recuperó Austria

Austria recuperó piezas importantes: David Alaba y Alessandro Schöpf retomaron la actividad grupal tras trabajar de forma diferenciada en días previos, lo que alivió al cuerpo técnico.

En contrapartida, Christoph Baumgartner confirmó su baja por una lesión muscular y no viajó, obligando a Rangnick a rearmar el mediocampo para el partido con la “Albiceleste”con Argentina.

Gracias a esta protección facial, Posch pudo estar disponible para medirse a Argentina en un partido de gran importancia para las aspiraciones de ambas selecciones en el Mundial 2026.