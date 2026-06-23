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Aerolíneas Argentinas sumó vuelos directos a Dallas para ver a la Selección: cuánto salen los pasajes y qué incluyen

Se trata de un precio especial para quienes quieran ir a alentar al equipo argentino y estar presentes en el encuentro frente a Jordania el sábado 27.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Argentina vs Austria por el Grupo J.
Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Los ecos del segundo partido de la Selección Nacional en el Mundial 2026 todavía resuenan en el pecho de los argentinos con ese 2 a 0 y, si bien ya hay muchos compatriotas en los Estados Unidos disfrutando de las alternativas de la Copa FIFA 2026, queda un tercer encuentro antes de que comiencen la siguiente fase de la competencia.

En en el Grupo J, liderado por la albiceleste, el equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi se enfrentará a Jordania en la última fecha de la instancia regular el sábado 27 de junio por la noche en el AT&T Stadium de Dallas.

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Ante la alegría nacional y las ganas de estar allí, aunque sea en el Fan Fest de en Fair Park celebrando con los connacionales la alegría de apoyar a la Scaloneta, Aerolíneas Argentinas acaba de lanzar una tarifa promocional a un precio inusitado para el tramo de ida en los vuelos especiales directos a las sedes de los encuentros de Argentina.

Cuánto salen los pasajes a Dallas y qué incluyen

Se trata de vuelos que habían programado un par de meses atrás y que luego, por la poca venta, habían levantado. Afortunadamente esta oferta particular fue retomada por la compañía aérea de bandera, pensando en acompañar a los hinchas argentinos que viajan a los Estados Unidos durante la máxima cita del fútbol mundial. Ya operaron tres vuelos: dos a Kansas y uno a Dallas.

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Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

En esta ocasión, para viajar a Dallas los días 25 y 26 de junio, establecieron un precio del pasaje ida de U$S 500 (más impuestos) para llegar justo antes del encuentro y apenas un día después del cumpleaños número 39 de Lionel Messi. Incluyen el acostumbrado servicio de catering a bordo, entretenimiento individual y despacho de equipaje.

Además, esta propuesta única para la Copa FIFA 2026 se complementa con la oferta regular de Aerolíneas Argentinas hacia Miami, brindando a los pasajeros distintas alternativas de conexión hacia las sedes del Mundial.

Mundial 2026Selección ArgentinaLionel Messi
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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