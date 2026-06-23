El 24 de junio, el día más argentino del año: la increíble coincidencia que une a Messi, Gardel y otros ídolos eternos

El día "más argentino" del año Foto: canal 26

Hay fechas que pasan desapercibidas y otras que, casi sin pedir permiso, se llenan de símbolos. El 24 de junio pertenece a ese segundo grupo. En la Argentina, el calendario parece haber elegido ese día para reunir héroes, ídolos populares, artistas eternos, leyendas del deporte y episodios que todavía conmueven. No es una exageración ni una simple coincidencia repetida en redes: cuando se repasa la historia, el 24 de junio aparece una y otra vez como una jornada cargada de identidad nacional.

Si existiera una fecha capaz de condensar patria, talento, emoción y memoria colectiva, probablemente sería esta. Porque el 24 de junio no solo vio nacer a figuras decisivas de la Argentina: también quedó marcado por pérdidas que transformaron a artistas en mito y por gestas deportivas que todavía hoy se recuerdan con la piel erizada.

Del nacimiento de Cabral a la raíz profunda de la argentinidad

El mapa simbólico del 24 de junio empieza bien atrás, en tiempos fundacionales. Juan Bautista Cabral, el soldado correntino asociado para siempre al heroísmo del Combate de San Lorenzo, nació un 24 de junio en Saladas, Corrientes. Su figura quedó unida al gesto de haber auxiliado a José de San Martín en una acción decisiva y, con el tiempo, se transformó en una de las imágenes más potentes del patriotismo argentino.

Combate de San Lorenzo

Que Cabral haya nacido en esta fecha no es un dato menor: aporta una dimensión histórica y casi originaria a eso que muchos llaman “el día más argentino”. No se trata solamente de celebridades o ídolos deportivos. También está la raíz de la Nación, el relato escolar, la idea de sacrificio por la patria y ese tipo de símbolos que atraviesan generaciones.

1911: el año en que el 24 de junio regaló dos gigantes

Si hay un dato que por sí solo vuelve extraordinaria a esta fecha, es que Juan Manuel Fangio y Ernesto Sábato nacieron el mismo día y el mismo año: el 24 de junio de 1911. Uno se convertiría en el gran emblema del automovilismo argentino y mundial; el otro, en uno de los escritores más influyentes del siglo XX en lengua española.

Así es la Ferrari de Fangio: el mítico auto que vuelve a rodar en Buenos Aires Foto: Wikipedia

Fangio nació en Balcarce y fue cinco veces campeón mundial de Fórmula 1, una marca monumental para su época, al punto de convertirse en el nombre que dio origen al Día Nacional del Piloto, que se recuerda cada 24 de junio. Su figura sigue siendo sinónimo de excelencia, precisión y prestigio internacional.

Uno de los escritores más influyentes de la literatura argentina

Sábato, por su parte, nació en Rojas y dejó una obra imprescindible con títulos como El túnel y Sobre héroes y tumbas, además de su papel central al frente de la CONADEP, una tarea que lo vinculó para siempre con la memoria democrática argentina. Es raro que una misma fecha contenga, al mismo tiempo, la cima del deporte motor y una de las cumbres intelectuales del país. Pero el 24 de junio lo hace.

Riquelme y Messi: dos formas de entender el fútbol argentino

La potencia simbólica de esta jornada se vuelve todavía más impactante cuando llega al fútbol. Juan Román Riquelme nació el 24 de junio de 1978, en San Fernando, y con el tiempo se transformó en el gran emblema del enganche clásico, en un ídolo total de Boca y en uno de los futbolistas más representativos del ADN argentino.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. Foto: NA.

Nueve años después, el 24 de junio de 1987, nació en Rosario Lionel Messi, el nombre que cambió para siempre la conversación sobre el mejor futbolista de la historia. Capitán de la Selección Argentina, campeón del mundo y referencia global del deporte, Messi le dio a esta fecha una dimensión planetaria. Ya no se trataba solo de una jornada profundamente nacional: también se volvió una fecha con eco universal.

Lionel Messi convirtió un doblete contra Austria y fue la gran figura de la Selección Argentina.Maria Lysaker Foto: Reuters (Maria Lysaker)

Que Riquelme y Messi compartan cumpleaños explica por qué cada 24 de junio el fútbol argentino parece hablar de sí mismo con un tono especial. Uno representa la pausa, la estética del barrio y el pase imposible; el otro, la perfección competitiva llevada al límite. Entre ambos, componen una especie de retrato doble del talento argentino.

Gardel y Rodrigo: cuando la música convirtió la fecha en mito

Pero el 24 de junio no solo es nacimiento. También es ausencia, duelo y eternidad. Carlos Gardel murió el 24 de junio de 1935 en Medellín, en un accidente aéreo que conmocionó al continente. En la Argentina, esa fecha se convirtió en el Día del Cantor Nacional, en homenaje al máximo símbolo del tango canción.

Gardel y la historia detrás de uno de sus grandes éxito Foto: Archivo

La muerte de Gardel terminó de volver legendaria una figura que ya era inmensa. Su voz fue incorporada por la UNESCO al programa Memoria del Mundo y su lugar en la cultura rioplatense sigue intacto, como si aquella frase popular, “cada día canta mejor”, hubiera logrado derrotar al tiempo.

Décadas más tarde, la fecha volvió a teñirse de conmoción con la muerte de Rodrigo Bueno, ocurrida el 24 de junio de 2000. El Potro tenía apenas 27 años y estaba en el punto más alto de su carrera, luego de haber llevado al cuarteto cordobés a una dimensión nacional inédita.

El cantante cordobés puso al cuarteto en lo más alto a principios del 2000 Foto: Facebook

Por eso el 24 de junio también tiene algo de ritual argentino: en un mismo día conviven el tango y el cuarteto, Gardel y Rodrigo, dos formas distintas de emoción popular que, juntas, explican mucho de lo que este país canta, sufre y celebra.

Una fecha de hazañas: del cruce de los Andes a los golazos mundialistas

Como si todo eso no alcanzara, el 24 de junio también quedó asociado a hitos históricos y deportivos menos citados, pero igual de poderosos. El 24 de junio de 1916, los argentinos Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga lograron el primer cruce aéreo de la cordillera de los Andes en globo, una proeza extraordinaria para la época.

Y en el terreno de la Selección, la fecha también guarda dos recuerdos imborrables. El 24 de junio de 1990, Argentina eliminó a Brasil en el Mundial de Italia gracias al inolvidable gol de Claudio Caniggia tras la asistencia de Diego Maradona. Y el 24 de junio de 2006, Maxi Rodríguez convirtió ante México una de las voleas más famosas en la historia de los Mundiales para clasificar a la Selección a cuartos de final.

Por qué el 24 de junio parece resumir mejor que ningún otro día a la Argentina

Hay países que construyen sus símbolos en monumentos. La Argentina, muchas veces, los construye también en fechas. Y el 24 de junio es una de ellas. Tiene héroes, escritores, campeones, músicos, tragedias, épica y cultura popular. Une la escuela con la tribuna, el tango con el cuarteto, la literatura con la Fórmula 1 y el potrero con la historia grande.

Tal vez por eso, cada vez que llega este día, la sensación se repite: no es un 24 de junio más. Es una de esas jornadas en las que la Argentina parece mirarse al espejo y reconocerse entera, con su talento desbordado, su nostalgia a flor de piel y su costumbre de convertir a ciertas figuras en eternas. Y si hay un día que merece ser llamado“el más argentino de todos”, es este.