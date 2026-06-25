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Marcelo Bielsa, con calculadora en mano para evitar los fantasmas del 2002: ¿qué necesita Uruguay para no quedarse afuera en primera ronda del Mundial 2026?

La Celeste del Loco sumó dos empates y cierra el grupo con España, con la necesidad de sumar. ¿Qué pasa en caso de empate, triunfo o derrota ante la Furia?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Marcelo Bielsa en el Mundial 2026.
Marcelo Bielsa en el Mundial 2026. Foto: EFE
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Los sorpresivos resultados de Uruguay en sus dos primeros partidos en el Mundial 2026 llevaron a que el equipo nuevamente deba agarrar la calculadora y mirar los números, aunque sabiendo que una victoria lo clasificará a la próxima ronda sin depender de nadie.

Marcelo Bielsa busca evitar los fantasmas del 2002, cuando quedó afuera en primera ronda en Corea y Japón con la Selección argentina con un equipo de estrellas que había hecho un recorrido casi perfecto, con grandes triunfos en Europa y una Eliminatoria casi sin caídas.

España lidera el Grupo H con cuatro unidades, la Celeste y Cabo Verde tienen dos, mientras que Arabia Saudta cierra la zona con un punto acumulado.

Hinchas de Uruguay en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

En la última fecha, Uruguay se medirá con España y Cabo Verde se enfrentará con los dirigidos por los verdugos de la Scaloneta en el debut de Qatar 2022.

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¿Qué necesita Uruguay para estar en los 16avos de final?

Para clasificar a la próxima ronda y no depender de otros resultados, Uruguay debe ganar, algo que tanto los jugadores como el cuerpo técnico tienen claro.

Arabia Saudita vs Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: REUTERS

“Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganar. Es un desafío muy grande para todos nosotros”, apuntó el Loco luego del 2 a 2 frente al conjunto africano.

Si Uruguay gana y Cabo Verde no triunfa contra Arabia Saudita, la Celeste avanzará como líder del Grupo H. En caso de que los africanos también triunfen, comenzará a valer la diferencia de gol ya que en el desempate olímpico están empatados.

Actualmente, sudamericanos y africanos tienen la misma diferencia de gol (0), pero los uruguayos cuentan con un gol más a favor (3 vs. 2), el segundo factor a tener en cuenta.

Arabia Saudita vs Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Si los números siguen igualados, será el turno del Fair Play: Cabo Verde contabilizó hasta acá 3 amarillas y Uruguay 2, por lo que los Charrúas también tienen ventaja en este aspecto antes de la última fecha.

Por último, entrará en juego el Ranking FIFA, en el que la Celeste sale beneficiada al estar en el puesto 16°, mucho mejor que el 67 de Cabo Verde.

En el caso de empate entre los dos campeones del mundo de la zona, deberá esperar el resultado de Cabo Verde y Arabia Saudita para ver si avanza como segundo (empate entre africanos y asiáticos) o esperar el final de todas las zonas para determinar si ingresa como mejor tercero con 3 puntos y diferencia de gol 0 (en caso de victoria de alguno de los dos equipos).

Uruguay vs Cabo Verde por el Grupo H. Foto: REUTERS

Por último, una derrota ante los españoles dejará al equipo del argentinos sin chances de continuar en la Copa del Mundo ya que con 2 puntos no podrá arañar puestos de mejores terceros.

Mundial 2026Selección UruguayMarcelo Bielsa
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