Marcelo Bielsa bajo la lupa: viralizan video del “Piojo” López con duras críticas y lo comparan a la situación de Uruguay en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, en la mira de los jugadores. Foto: Reuters.

Lapidario, así fue Claudio “Piojo” López a la hora de referirse a Marcelo Bielsa y su propia descripción de lo que fue la eliminación de la Selección Argentina en el Mundial 2002 de Corea y Japón. Y, a raíz de esas declaraciones, es que se puede trazar un paralelismo con lo que le está sucediendo a la selección de Uruguay en esta Copa del Mundo 2026.

¿Por qué se pueden relacionar estos temas?: Marcelo Bielsa es el nexo en común, habiendo sido el entrenador de aquella Selección Argentina que fracasó en 2002 y al ser el DT de la selección de Uruguay que está tambaleando en este Mundial 2026, con dos apáticos empates ante Arabia Saudita y ante Cabo Verde, que lo ponen contra las cuerdas y con la obligatoriedad de sumar ante España.

Jugadores de Uruguay descontentos con Bielsa: rememoranzas del 2002

Se hizo público, a través de medios uruguayos, que referentes del plantel, tales como Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, mantuvieron una reunión privada con Marcelo Bielsa para expresarle diferencias sobre la intensidad de los entrenamientos y el planteo táctico para enfrentar a la selección española.

Bielsa al frente de la selección de Uruguay en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Los futbolistas habrían cuestionado la exigencia física de las prácticas, al considerar que contribuyó a molestias y lesiones dentro del equipo. Además, propusieron un esquema más defensivo, con bloque bajo y contraataque, en lugar del estilo habitual de presión alta impulsado por Bielsa.

La respuesta del entrenador habría sido contundente: reunió al plantel durante casi una hora, rechazó la propuesta y ratificó que Uruguay jugará de igual a igual frente a España. En esa charla también recordó conflictos anteriores durante su ciclo y defendió su trabajo en el desarrollo de varios jugadores. La Celeste llega al encuentro obligada a ganar para avanzar de ronda, en un contexto donde una eliminación podría reavivar los cuestionamientos sobre la continuidad del técnico argentino.

La crítica del “Piojo” López que vincula el presente de Uruguay con la Selección Argentina del 2002

Algo similar citó Claudio López, delantero de aquella Selección Argentina que quedó eliminada en primera ronda del Mundial 2002, pese a llegar como una verdadera candidata a ser campeona. El delantero cordobés también había señalado tiempo atrás de forma pública que las exigencias de los entrenamientos de Bielsa habrían hecho que algunos jugadores se lesionaran en plena competencia o que llegaran agotados físicamente, algo que estaría sucediendo ahora con Uruguay.

El "Piojo" López sobre Marcelo Bielsa en el Mundial 2002. Video: Mundo Maldini.

Coincidencia o no, de los tres Mundiales en los que dirigió Bielsa (Argentina 2002, Chile 2010 y Uruguay 2026), en dos de ellos tuve críticas muy similares, lo que marca un poco el termómetro de su paso por los equipos nacionales.