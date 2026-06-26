Un actor de “Los Cuatro Fantásticos” se tatuó el Sol de Mayo por Marcelo Bielsa

La admiración de Ralph Ineson a Marcelo Bielsa. Foto: Web.

La influencia de Marcelo Bielsa sigue trascendiendo fronteras y ámbitos tan diversos como el fútbol y el cine. Esta vez, quien sorprendió con una llamativa muestra de admiración hacia el entrenador rosarino fue Ralph Ineson, el actor británico elegido para interpretar a Galactus en la próxima película de Marvel Studios, “Los Cuatro Fantásticos”.

Durante una entrevista con el periodista argentino Lucas Baini, especializado en cultura pop, Ineson reveló que lleva tatuado el Sol de Mayo en uno de sus brazos como homenaje al exdirector técnico de Leeds United. La confesión rápidamente llamó la atención de los fanáticos argentinos, que descubrieron así hasta qué punto llegó la admiración del actor por el actual entrenador de la selección de Uruguay.

Marcelo Bielsa y su paso por el Leeds United.

La “locura” de Ralph Ineson con el Leeds y Marcelo Bielsa

Conocido por sus participaciones en exitosas producciones como “Harry Potter”, “La Bruja” y numerosas series británicas, Ineson es además un apasionado seguidor de Leeds United. Según explicó, la llegada de Bielsa al club inglés representó mucho más que una etapa deportiva exitosa: significó una transformación profunda en la identidad de la institución y en la relación con sus hinchas.

Ralph Ineson y su tatuaje en homenaje a Marcelo Bielsa. Video: X/@Lbaini

“Soy un viudo de Marcelo Bielsa. Me parece un hombre maravilloso, un héroe, y el mejor técnico que vi en todo el tiempo que llevo siguiendo a mi club”, afirmó el actor durante la entrevista, mientras mostraba orgulloso el tatuaje inspirado en uno de los símbolos más representativos de Argentina.

La historia entre Bielsa y Leeds United ocupa un lugar especial en el fútbol inglés. Bajo la conducción del entrenador argentino, el club logró regresar a la Premier League después de 16 años de ausencia, devolviendo la ilusión a miles de simpatizantes que habían atravesado una extensa etapa de frustraciones deportivas.

Ralph Ineson, el actor británico elegido para interpretar a Galactus y su tatuaje por Bielsa. Foto: Captura de video de X.

Para Ineson, el Sol de Mayo simboliza precisamente esa revolución que experimentó el club de Yorkshire. El actor considera que Bielsa no solo modificó la manera de jugar del equipo, sino que también generó una transformación cultural que fortaleció el vínculo entre la institución y la comunidad local.

La entrevista también dejó lugar para el humor. Consultado sobre qué equipo elegiría Galactus -el icónico devorador de mundos que interpretará en la nueva película de Marvel- para destruir, Ineson respondió entre risas: “Soy hincha de Leeds United, así que si puede comerse al Manchester United y nos lo sacamos de encima, sería perfecto”.

El homenaje del actor británico se suma a una larga lista de muestras de afecto que Bielsa recibe alrededor del mundo. A lo largo de su carrera, el entrenador argentino construyó una reputación basada no solo en sus conocimientos tácticos, sino también en valores como la honestidad, la coherencia y el liderazgo.

A pocos días del estreno de “Los Cuatro Fantásticos”, la inesperada revelación de Ralph Ineson volvió a demostrar que la figura de Marcelo Bielsa continúa despertando admiración mucho más allá de las canchas, dejando una huella que incluso llega hasta las estrellas de Hollywood.