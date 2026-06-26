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Messi vs. Mbappé: la estricta regla por la que el astro argentino no supera por 4 goles al francés en los Mundiales

Dos de los grandes protagonistas del Mundial 2026 tienen una carrera goleadora que tiene un pequeño detalle. Conocelo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lionel Messi y Kylian Mbappé.
Lionel Messi y Kylian Mbappé. Foto: REUTERS
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Lionel Messi, con cinco tantos, y Kylian Mbappé, con cuatro, son dos de las grandes figuras del Mundial 2026 y dejaron chico el récord de 16 goles de Miroslav Klose, que estaba en lo más alto en la tabla de goleadores históricos de Copas del Mundo.

Sin embargo, los 18 goles del capitán argentino en las citas más importantes del fútbol mundial deberían ser 21, pero la FIFA tiene una curiosa regla que le impide estirar su palmarés.

Cuál es la regla de la FIFA que no le permite a Messi estar 4 goles por encima de Mbappé

Según el reglamento de la FIFA, los tantos que la Pulga marcó en la definiciones por penales (Países Bajos en 2014 y 2022, y ante Francia en la final de Qatar) permanecen catalogados bajo la denominación de “definiciones por tiros desde el punto penal”.

Messi, selección argentina Foto: NA

Por lo que, más allá de ser considerado goles, no cuentan en la nómina del rosarino y su gran récord de goles.

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Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en Mundiales en comparación con el astro argentino

Kylian Mbappé, que se encuentra en el segundo lugar junto al goleador alemán, cuenta con 16 goles oficiales.

Mundial Qatar 2022, Argentina vs. Francia, Mbappé, festejo de Francia, Reuters
Mundial Qatar 2022, Argentina vs. Francia, Mbappé, festejo de Francia, Reuters

Sin embargo, también se ve perjudicado al igual que la Pulga con esta particular regla de la FIFA. Es que el delantero del Real Madrid llegaría a los 17 tantos si se contabilizara su penal durante la tanda en la final de Lusail.

Por qué los goles convertidos en definiciones desde los doce pasos no se suman al récord principal

En los manuales de la IFAB y los códigos regulatorios de la FIFA, nos encontramos con el artículo 10 de las “Reglas del Juego”, la cual establece los métodos para determinar el resultado de un partido. El texto normativo señala que las tandas de penales no forman parte del partido en sí, sino que constituyen un “procedimiento para determinar al ganador” de una eliminatoria que, para los registros estadísticos del torneo, se computa como un empate.

El penal de Gonzalo Montiel ante Francia que le dio el título a la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Según la letra de la norma, el partido de fútbol termina cuando el árbitro hace sonar su silbato al cabo de los 90 minutos o tras el cierre de los dos tiempos suplementarios de 15.

De todas formas, el capitán argentino continúa en lo más alto de la lista y la carrera continúa en la Copa del Mundo 2026 y tanto la Pulga como Kiki no parecen darse tregua...

Mundial 2026Lionel MessiKylian MbappéGoles
Matias Greisert
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