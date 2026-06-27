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Quién es Jordania: el desconocido rival de Argentina que hace historia en el Mundial 2026

El seleccionado de fútbol de Jordania logró ingresar a la lista de los 10 países árabes que participaron de un Mundial. Dónde queda y cómo es su historia.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Es la primera vez que Jordania participa de un Mundial.
Es la primera vez que Jordania participa de un Mundial. Foto: Canal 26
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Argentina se enfrenta este sábado 27 de junio a Jordania en el Mundial 2026. Si bien no ha marcado ningún punto en el Grupo J, donde también están Argelia y Austria, su presencia en la Copa del Mundo es una verdadera hazaña: es la primera vez que el Seleccionado de Fútbol Jordano participa en el torneo internacional. Además, se sumó a la lista de los 10 países árabes que han jugado un Mundial.

Orígenes de Jordania

Jordania tiene una historia milenaria cuyos orígenes se remontan al Neolítico (10.000- 4.000 a.c.), último período de la Edad de Piedra. Entre los primeros asentamientos del territorio se encuentran Al Beidha, un importante sitio arqueológico ubicado a pocos kilómetros de la actual ciudad de Petra, la célebre “Ciudad Rosa” y una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. En aquel entonces, los pobladores se dedicaban a criar animales y a tareas agrícolas.

Petra, una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, está en Jordania. Foto: We Road

En cuanto a la religión, a partir del siglo VII el islam comenzó a expandirse en el territorio de la actual Jordania y, con el paso del tiempo, se convirtió en la religión predominante, desplazando al cristianismo como credo mayoritario. Este proceso se produjo tras la expansión de los ejércitos musulmanes y estuvo marcado por conflictos y transformaciones políticas y religiosas.

A partir de entonces comenzó un proceso gradual de arabización del territorio, por el cual el árabe fue desplazando al griego y a otras lenguas utilizadas hasta ese momento.

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Actualidad de Jordania

Hoy, Jordania es una monarquía constitucional que funciona bajo el poder del rey Abdalá II. Se constituyó como un estado soberano e independiente del Reino Unido, que quedó bajo mandato británico tras la Primera Guerra Mundial, en el año 1946 después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien adoptó el nombre de Reino Hachemita de Transjordania, en 1949, cambió formalmente a Jordania.

Jordania funcionó bajo el protectorado de Reino Unido. Foto: C5N

Antes de su formación como país independiente bajo el protectorado de Reino Unido y, desde el siglo XVI, había formado parte del Imperio Otomano.

Jordania, además, es miembro fundador de la Liga Árabe junto a Egipto, Irak, Yemen del Norte, Líbano, Siria y Arabia Saudita. En la actualidad, la organización cuenta con 22 países de Oriente Medio y el norte de África.

¿Dónde queda Jordania?

El país árabe se encuentra al suroeste del continente asiático. Limita al noreste con Irak, al sur y este con Arabia Saudita, al norte con Siria y al oeste con Israel y Palestina. Asimismo, tiene salida al Mar Rojo y al Mar Muerto.

El país árabe se encuentra al suroeste del continente asiático. Foto: Expreso

¿Cuál es la ciudad más poblada de Jordania?

Su capital Amán es la ciudad más poblada de Jordania: cuenta con más de 4 millones de habitantes. Como toda ciudad del Medio Oriente tiene una combinación fascinante entre estructuras modernas con ruinas y casonas antiguas que dan cuenta de su historia milenaria. De hecho, en cada una de las calles se pueden observar edificios construidos con piedras calizas blancas.

Amán es la ciudad más poblada. Foto: Travel Wise

Por supuesto, quienes visitan Jordania también tienen como destino obligatorio la ciudad de Petra, ubicada a tan solo 230 kilómetros de Amán. Esta ciudad arqueológica excavada en roca fue desarrollada por los nabateos a partir del siglo IV a.c. y se convirtió en capital del antiguo reino.

Jordania tiene una economía emergente basada principalmente en el sector de los servicios. Además, es uno de los principales productores de fosfato, aunque cuenta con presencia en algunas otras áreas de la industria como textil y turismo.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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