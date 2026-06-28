Messi volvió a maravillar al mundo: así reaccionó la prensa internacional tras el triunfo de Argentina ante Jordania

La prensa internacional reaccionó ante el triunfo de la Selección Argentina y llenó de elogios al capitán, Lionel Messi. Foto: Capturas de pantalla.

La Selección Argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes favoritas al título del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-1 a Jordania en Dallas, cerró el Grupo J con puntaje perfecto y confirmó su clasificación a los 16avos de final, donde enfrentará a Cabo Verde.

El campeón del mundo resolvió el encuentro con goles de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez durante la primera etapa. Sin embargo, el descuento de Mousa Altamari en el complemento generó cierta incertidumbre hasta que Lionel Messi saltó al campo de juego para disputar los últimos 30 minutos.

Messi brilló en el partido de Argentina vs Jordania por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El capitán necesitó muy poco tiempo para dejar su sello. A los 79 minutos ejecutó un impecable tiro libre que se clavó junto al palo del arquero y sentenció el 3-1 definitivo. Además de asegurar el triunfo, el rosarino alcanzó los seis goles en el torneo y llegó a 19 conquistas en la historia de los Mundiales, consolidándose como el máximo goleador de la actual Copa del Mundo.

La actuación del diez volvió a captar la atención de la prensa internacional, que destacó tanto su rendimiento como el nivel colectivo de una Argentina que incluso rotó gran parte de su equipo titular.

Marca destacó la profundidad del plantel argentino

El diario español Marca abrió su cobertura con el título: “Messi brilla con otro gol (en media hora de juego) y la Argentina ‘B’ vence”, poniendo el foco en las nueve modificaciones que realizó Scaloni sin que el funcionamiento del equipo se resintiera.

El diario español Marca ante el triunfo de la Selección Argentina. Foto: Marca.

“Era una Argentina diferente, un ‘equipo B’ en el que también reside su fortaleza, con jugadores de mucho nivel para cubrir utilidades en los cinco partidos que esperan a la Albiceleste de cara a la inédita misión del bicampeonato en el fútbol moderno. Y una de las conclusiones del partido es que este equipo de Scaloni no es sólo Messi; no es sólo el once titular; sino que tiene madera para sostener el nivel. Y hoy jugó a media máquina, ésa es la verdad”, subrayó la crónica firmada por Juan Castro.

As elogió a Messi y fue muy crítico con Julián Álvarez

El diario As también eligió al capitán como figura principal de su portada con el título “Messi retrata a Julián”.

El diario As tras el triunfo de la Selección Argentina. Foto: As.

“El 10 marca su sexto gol, su decimonoveno en Mundiales, pese a jugar sólo media hora. Lo Celso y Lautaro también anotan. La Araña, bajo la lupa, horrible”, publicó el medio madrileño.

Además, remarcó la superioridad de la Albiceleste: “Para Argentina no hay trámites ni partidos irrelevantes. Incluso con un once lleno de suplentes, en un día en el que Messi no salió de inicio aunque acabó siendo protagonista, la Albiceleste pasó por encima de la débil Jordania sin miramientos”.

En Barcelona hablaron de una nueva “obra de arte”

El diario Sport eligió una definición contundente para resumir la actuación del rosarino: “Otra obra de arte de Messi sentencia una fase de grupos perfecta”.

El diario Sport tras el triunfo de la Selección Argentina. Foto: Sport.

El periódico catalán incluso fue un paso más allá al señalar que: “Cuesta encontrar un candidato más firme al título”, ubicando a la Selección Argentina como el equipo más sólido de la Copa del Mundo.

Por su parte, Mundo Deportivo tituló: “Argentina firma una fase de grupos perfecta con otro golazo de Messi”.

“Como se suponía, el campeón del mundo ganó con comodidad, pero lo más importante fue todo lo otro… El genio. El capitán. El 10. Entró desde el banco y siguió alimentando su leyenda con otro gol, esta vez con un tiro libre delicioso y pensado, con una minibarrera que tapó al arquero”, destacó.

La web Mundo Deportivo tras el triunfo de la Selección Argentina. Foto: Mundo Deportivo.

Italia y Francia también elogiaron al capitán argentino

En Italia, Gazzetta dello Sport resaltó tanto la victoria como los registros históricos del rosarino.

“El equipo de Scaloni pasea en Dallas. Marcan Lo Celso y Lautaro antes de la joya de récord del diez: para Leo Messi este es el séptimo gol consecutivo (récord), el sexto en esta edición, en la que es el máximo goleador”.

Desde Francia, L’Equipe optó por un análisis más sobrio: “Con un equipo muy renovado respecto a los dos primeros partidos y sin Lionel Messi durante una hora, Argentina encadenó una tercera victoria en tres partidos frente a Jordania (3-1). El capitán de los campeones del mundo vigentes volvió a marcar, de tiro libre”.

L’Equipe tras el triunfo de la Selección Argentina. Foto: L’Equipe.

En tanto, RMC Sport aseguró que Argentina “cierra con broche de oro la fase de grupos”.

“Una Argentina renovada superó ampliamente a Jordania (1-3). Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez inauguraron su cuenta goleadora en este Mundial. Mousa Al Tamari devolvió algo de esperanza a su equipo al reducir la diferencia, pero Lionel Messi acabó con ella al anotar un nuevo gol, esta vez de tiro libre. Con confianza, la Albiceleste se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final”, publicó.

Portugal también se rindió ante la vigencia de Messi

El diario portugués A Bola resumió la actuación del capitán argentino con una frase que rápidamente se volvió viral: “30 minutos alcanzaron: Messi continúa escribiendo historia y Argentina consigue el pleno”.

El diario portugués A Bola tras el triunfo de la Selección Argentina. Foto: A Bola.

Con otra actuación decisiva, el capitán argentino volvió a ocupar las portadas de los principales medios deportivos del mundo y alimentó la ilusión de una Selección que busca defender el título conseguido en Qatar y alcanzar un histórico bicampeonato mundial.