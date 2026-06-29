Cinco hinchas se colaron en el partido de Argentina contra Austria, cuatro fueron detenidos y uno nunca apareció

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: REUTERS

La policía de Arlington, Texas, EEUU, confirmó que detuvo a cuatro hinchas por ingresar sin ticket al encuentro entre Argentina y Austria por la fase de grupos del Mundial 2026. Y mientras investigaban este hecho, descubrieron algo todavía más increíble, había un quinto integrante del grupo que también había logrado entrar y nadie lo pudo encontrar.

Esto no ocurrió en cualquier estadio. En las semanas previas al mundial, las autoridades reforzaron este lugar con barreras para vehículos, kilómetros de vallas metálicas, múltiples anillos de seguridad, controles de acceso y un enorme operativo conjunto entre fuerzas locales, estatales y federales. De hecho, los propios organizadores describieron este mundial como el operativo de seguridad más complejo en la historia de Estados Unidos.

Argentina vs. Austria. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Por eso, ahora la policía anunció que revisará todo el procedimiento para entender cómo pudo ocurrir esta falla. Los especialistas dicen que siempre hay personas que intentan colarse en grandes eventos deportivos, lo raro no fue el intento, sino que uno de ellos lograra entrar y desaparecer dentro del estadio sin ser localizado.

Argentina vs Austria. Foto: REUTERS

Aunque las autoridades aclararon que no existen indicios de que representara una amenaza, este episodio encendió todas las alarmas. Dos de los cuatro detenidos son ciudadanos argentinos, los otros son una persona de Florida y otro de plano, Texas.

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: REUTERS

Un solo infiltrado alcanzó para obligar a revisar todo el operativo de seguridad más ambicioso que se haya montado en un mundial.