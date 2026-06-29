Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cinco hinchas se colaron en el partido de Argentina contra Austria, cuatro fueron detenidos y uno nunca apareció

El incidente ocurrió el 22 de junio de 2026 durante el partido de la Selección Argentina frente a Austria, la policía anunció que revisará todo el procedimiento para entender cómo pudo ocurrir esta falla.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Argentina vs Austria por el Grupo J.
Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La policía de Arlington, Texas, EEUU, confirmó que detuvo a cuatro hinchas por ingresar sin ticket al encuentro entre Argentina y Austria por la fase de grupos del Mundial 2026. Y mientras investigaban este hecho, descubrieron algo todavía más increíble, había un quinto integrante del grupo que también había logrado entrar y nadie lo pudo encontrar.

Esto no ocurrió en cualquier estadio. En las semanas previas al mundial, las autoridades reforzaron este lugar con barreras para vehículos, kilómetros de vallas metálicas, múltiples anillos de seguridad, controles de acceso y un enorme operativo conjunto entre fuerzas locales, estatales y federales. De hecho, los propios organizadores describieron este mundial como el operativo de seguridad más complejo en la historia de Estados Unidos.

Argentina vs. Austria. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Por eso, ahora la policía anunció que revisará todo el procedimiento para entender cómo pudo ocurrir esta falla. Los especialistas dicen que siempre hay personas que intentan colarse en grandes eventos deportivos, lo raro no fue el intento, sino que uno de ellos lograra entrar y desaparecer dentro del estadio sin ser localizado.

Argentina vs Austria. Foto: REUTERS

Aunque las autoridades aclararon que no existen indicios de que representara una amenaza, este episodio encendió todas las alarmas. Dos de los cuatro detenidos son ciudadanos argentinos, los otros son una persona de Florida y otro de plano, Texas.

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: REUTERS

Un solo infiltrado alcanzó para obligar a revisar todo el operativo de seguridad más ambicioso que se haya montado en un mundial.

Mundial 2026Operativo de seguridadEstados Unidos
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Fixture Mundial 2026:todos los partidos del lunes 29 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

    Fixture Mundial 2026: todos los partidos del lunes 29 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

  2. La lapidaria frase de Marcelo Bielsa contra los futbolistas de Uruguay tras la eliminación en el Mundial:“Me dejaron solo”

    La lapidaria frase de Marcelo Bielsa contra los futbolistas de Uruguay tras la eliminación en el Mundial: “Me dejaron solo”

  3. Conmoción en el tenis argentino:murió un referente que dejó huella dentro y fuera de la cancha

    Conmoción en el tenis argentino: murió un referente que dejó huella dentro y fuera de la cancha

  4. Messi volvió a maravillar al mundo:así reaccionó la prensa internacional tras el triunfo de Argentina ante Jordania

    Messi volvió a maravillar al mundo: así reaccionó la prensa internacional tras el triunfo de Argentina ante Jordania

  5. Escándalo en Cabo Verde antes del cruce con Argentina:investigan a su capitán por una grave denuncia

    Escándalo en Cabo Verde antes del cruce con Argentina: investigan a su capitán por una grave denuncia
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

En la previa de la cumbre del Mercosur, Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro y vuelve a tomar distancia de Lula

En la previa de la cumbre del Mercosur, Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro y vuelve a tomar distancia de Lula

Diego Santilli:“Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es claramente de Javier Milei y me gustaría que sea reelecto”

Reactivar la agenda legislativa e impulsar la gestión:los principales desafíos de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

Diego Santilli es nuevo jefe de Gabinete:de su primer mensaje en el cargo a las felicitaciones de Bullrich y Macri

Economía

Transporte, prepagas, alquileres y colegios privados:uno por uno, los aumentos que llegan en el mes de julio

Transporte, prepagas, alquileres y colegios privados: uno por uno, los aumentos que llegan en el mes de julio

Plazo fijo:cuánto se gana al invertir $2.000.000 durante 30 días y qué bancos pagan más intereses en julio 2026

ANSES julio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

Retirar dinero sin tarjeta de débito es más fácil:cómo hacerlo en cajeros automáticos y límites máximos actualizados

Internacionales

La conmovedora labor de Bart, el perro rescatista argentino que encontró a dos niños sepultados entre los escombros en Venezuela

La conmovedora labor de Bart, el perro rescatista argentino que encontró a dos niños sepultados entre los escombros en Venezuela

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos:“Es mi deber”

La isla más aislada del mundo que es codiciada por China:qué hay detrás de Rapa Nui y la disputa con Estados Unidos

Uniendo Sudamérica bajo tierra:el corredor bioceánico de 14 kilómetros que conectará a dos países durante todo el año