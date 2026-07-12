El misterio de Messi e Inglaterra: por qué nunca los enfrentó y qué hace histórica la semifinal del Mundial

Lionel Messi Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Lionel Messi jugó contra casi todos los grandes rivales del fútbol mundial, pero hay una curiosidad que sorprende incluso a los fanáticos más atentos: nunca enfrentó a Inglaterra con la Selección Argentina mayor. En una carrera de más de dos décadas, con Mundiales, Copas América, Finalissima, Eliminatorias y amistosos internacionales, el capitán argentino jamás se cruzó dentro de una cancha con los Three Lions. Esa rareza, sin embargo, está a punto de terminar: Messi enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial, en un partido que ya tiene aroma de capítulo histórico.

Por qué Messi nunca enfrentó a Inglaterra con Argentina

La explicación no tiene que ver con una lesión, una suspensión ni una decisión particular del jugador. La razón es mucho más simple y, al mismo tiempo, más llamativa: el calendario nunca los cruzó. Desde que Messi debutó en la Selección Argentina mayor, Argentina e Inglaterra casi no jugaron entre sí. Y cuando lo hicieron por última vez, el rosarino no estuvo en la convocatoria.

El último antecedente entre ambas selecciones fue el 12 de noviembre de 2005, en un amistoso que Inglaterra ganó 3-2 con dos goles tardíos de Michael Owen. Messi ya había debutado con la camiseta argentina ese mismo año, pero no formó parte del plantel para ese encuentro. Por eso, aunque su historia con la Selección ya había comenzado, no llegó a disputar ese partido contra los ingleses.

Messi enfrentará a Inglaterra en semifinales del Mundial

La espera se terminó. Después de años de casualidades, caminos separados y cruces que nunca se dieron, Lionel Messi jugará por primera vez contra Inglaterra en las semifinales del Mundial. El dato no es menor: será un duelo decisivo, con una final en juego y con una carga simbólica enorme para el fútbol argentino.

Lionel Messi Foto: REUTERS

Argentina llega a esta instancia con la ilusión de seguir defendiendo su corona mundialista, mientras que Inglaterra buscará meterse nuevamente en una final y romper una espera histórica. Pero más allá del contexto competitivo, el partido tendrá un condimento especial: será la primera vez que Messi mida su talento ante la Selección inglesa, una de las camisetas más tradicionales del planeta.

La rivalidad Argentina-Inglaterra que Messi nunca había vivido

Argentina e Inglaterra tienen una rivalidad que excede lo futbolístico. Cada cruce mundialista entre ambas selecciones dejó una huella profunda: el partido de 1986 con Diego Maradona como protagonista absoluto, el duelo de 1998 con la expulsión de David Beckham y el enfrentamiento de 2002, cuando Inglaterra ganó 1-0 en fase de grupos. Son partidos que todavía aparecen en la memoria de los hinchas cada vez que se habla de este clásico internacional.

Lo increíble es que Messi atravesó gran parte de su carrera sin participar de esa historia directa. Jugó contra Alemania, Francia, Países Bajos, Croacia, Brasil, Uruguay, Chile, México y varias potencias más, pero nunca contra Inglaterra. Por eso, esta semifinal no será un partido más: tendrá el peso de una deuda futbolística que parecía imposible en la carrera del jugador más determinante de su generación.

El dato que convierte al partido en histórico

Messi no solo enfrentará a Inglaterra por primera vez: lo hará en una instancia máxima. Una semifinal del Mundial cambia por completo la dimensión del estreno. No será un amistoso sin presión ni un cruce de preparación. Será un partido de vida o eliminación, con millones de ojos puestos sobre el capitán argentino y con la posibilidad de sumar un nuevo capítulo a su legado.

Messi vs Suiza Foto: REUTERS

Ese contexto vuelve todavía más potente la historia. El jugador que ganó todo todavía tenía pendiente enfrentar a una de las selecciones más emblemáticas del fútbol mundial. Y el destino quiso que ese primer cruce llegara en una semifinal, justo cuando cada detalle pesa y cada jugada puede cambiar la historia.

Por qué nunca se dio antes este cruce

Durante años, la única forma de que Messi enfrentara a Inglaterra era mediante un amistoso o un Mundial. Pero ambas opciones nunca coincidieron. Los amistosos entre Argentina e Inglaterra fueron muy escasos después de 2005, y en las Copas del Mundo sus caminos tampoco se cruzaron mientras Messi estaba en actividad con la Selección.

Por eso, la explicación es tan curiosa como contundente: no hubo ningún motivo oculto, simplemente nunca coincidieron en el fixture. En el fútbol de selecciones, los cruces dependen de sorteos, resultados, grupos y calendarios. Y aunque Messi jugó una enorme cantidad de partidos internacionales, Inglaterra quedó como una excepción hasta esta semifinal.

Una semifinal con aroma a legado

El partido entre Argentina e Inglaterra tendrá todos los ingredientes para captar la atención mundial: historia, rivalidad, tensión, estrellas y una cuenta pendiente de Messi. Para Argentina, enfrentar a Inglaterra siempre tiene una resonancia especial. Para Messi, será una experiencia inédita. Y para los hinchas, será la oportunidad de ver una imagen que el fútbol nunca había ofrecido: Messi contra la camiseta inglesa en un partido oficial de máxima presión.

Además, la comparación histórica aparece de manera inevitable. Cada vez que Argentina e Inglaterra se enfrentan, el recuerdo de Maradona en 1986 vuelve a escena. Messi ya construyó su propio camino, ganó su Mundial y se convirtió en una leyenda con identidad propia, pero este cruce tendrá un valor simbólico enorme dentro de su recorrido con la Selección.