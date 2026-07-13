“Sentada”: la curiosa reacción de la mamá de Mac Allister cuando la hinchada argentina canta contra Inglaterra

Silvina Riela y Alexis Mac Allister Foto: Redes sociales

En la previa de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra, una historia familiar terminó robándose parte de la atención. La protagonista fue Silvina Riela, madre de Alexis Mac Allister, quien habló sobre cómo vive los encuentros de la Albiceleste y dejó una revelación que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

La mamá del mediocampista argentino se refirió a uno de los cantos más populares que suelen escucharse en los partidos de la Selección: “el que no salta es un inglés”. Sin embargo, lejos de sumarse automáticamente al fervor de la tribuna, contó que en ese momento prefiere quedarse sentada. ¿El motivo? Su nieta nació en Inglaterra, país donde Alexis desarrolla su carrera desde hace varios años.

La situación mezcla fútbol, familia, humor e identidad. Y en un contexto cargado de historia deportiva y simbólica entre Argentina e Inglaterra, la respuesta de Silvina aportó una mirada distinta: pasión por la Selección, pero también respeto por el país que recibió a su familia.

Por qué Silvina Riela no salta cuando suena el canto contra Inglaterra

Durante una entrevista radial, Silvina explicó que su vínculo con Inglaterra cambió con el paso del tiempo. Antes de conocer el país, admitió que tenía una imagen marcada por prejuicios relacionados con el clima, la distancia y cierta idea de frialdad en el trato cotidiano. Pero su experiencia fue muy diferente.

Silvina Riela y Ailén Cova Foto: Redes sociales

Según contó, al vivir de cerca la etapa de Alexis Mac Allister en el fútbol inglés, primero en Brighton y luego en Liverpool, descubrió una sociedad educada, amable y respetuosa. Esa convivencia modificó por completo su mirada.

Por eso, cuando en la cancha aparece el famoso canto contra los ingleses, ella atraviesa una situación particular. Su nieta Alaia nació en Inglaterra, y esa realidad familiar le da otro significado al momento. Mientras miles de hinchas saltan y cantan, Silvina prefiere no sumarse a esa parte del ritual futbolero.

La escena tiene todos los ingredientes para conectar con el público: una madre de la Selección, una semifinal mundialista, una canción de tribuna, una nieta nacida en el país rival y una reacción inesperada. Es una postal íntima dentro de un partido gigante.

Alexis Mac Allister, entre el cariño por Argentina y su presente en Inglaterra

La historia también refleja el lugar especial que ocupa Alexis Mac Allister en este cruce. El volante campeón del mundo con Argentina lleva varias temporadas en la Premier League. Tras su paso por Brighton, dio el salto al Liverpool en 2023, donde consolidó su carrera internacional.

Ese recorrido hizo que la familia Mac Allister construyera un vínculo fuerte con Inglaterra. Para Silvina, acompañar a su hijo en esa experiencia significó conocer otra cultura, adaptarse a una nueva vida y ver desde cerca el crecimiento profesional de Alexis.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova Foto: Redes sociales

Al mismo tiempo, el futbolista sigue siendo una pieza importante para la Selección de Lionel Scaloni. En el Mundial 2026, Mac Allister llega a la semifinal con protagonismo y con el respaldo de una familia que lo acompaña desde la tribuna. Su madre contó que suelen llevar una bandera de La Pampa, una señal que el jugador busca con la mirada antes de los partidos.

Ese gesto resume parte de la historia: un futbolista global, una familia argentina y raíces que siguen presentes aun en los escenarios más importantes del mundo.

Argentina vs Inglaterra: una semifinal con historia, emoción y respeto

El cruce entre Argentina e Inglaterra siempre despierta una carga emocional especial. No se trata solamente de fútbol. La rivalidad arrastra recuerdos deportivos, políticos e históricos que forman parte del imaginario de ambos países.

Pero tanto desde el entorno de Mac Allister como desde la propia Selección, el mensaje parece claro: la historia existe, la rivalidad deportiva también, pero el partido debe jugarse desde el respeto. Esa mirada es especialmente significativa en el caso de Alexis, que conoce de cerca al fútbol inglés y ha sido recibido allí durante buena parte de su carrera.

La confesión de Silvina Riela suma una capa humana a la previa. En medio de análisis tácticos, pronósticos y expectativas por el pase a la final, apareció una anécdota familiar capaz de mostrar otro costado del Mundial: el de las emociones personales que conviven con la pasión colectiva.

La reacción familiar que conquistó a los hinchas argentinos

Lo que hizo especial la frase de la mamá de Mac Allister no fue solo el contenido, sino el tono. Silvina no renegó de la hinchada argentina ni del fervor mundialista. Simplemente explicó, con humor y ternura, que en ese canto puntual no puede acompañar porque su historia familiar también está atravesada por Inglaterra.

Esa naturalidad generó empatía. Porque detrás de cada jugador hay padres, parejas, hijos, hermanos y recuerdos que no siempre entran en la lógica de la rivalidad deportiva. El fútbol se vive con el corazón, pero también con historias personales que lo hacen todavía más profundo.

Mientras Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, la anécdota de Silvina Riela ya quedó instalada como una de las perlitas de la previa. Una frase simple, inesperada y auténtica que muestra que, incluso en los partidos más calientes, también hay espacio para la familia, el respeto y una sonrisa.