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Qué pasa si Argentina empata con Cabo Verde por el Mundial 2026

Para los 16avos de final, la FIFA indica que si el partido termina igualado al finalizar los 90 minutos reglamentarios el encuentro no se define de inmediato.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026.
Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio en el Miami Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Para esta fase, las reglas de la FIFA indican que si el partido termina igualado al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el encuentro no se define de inmediato.

¿Cómo se define Argentina vs Cabo Verde en caso de empate?

Tras la igualdad en los 90’, ambos equipos deben disputar un alargue de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15′. Este alargue se utiliza con el fin de romper la paridad y buscar un ganador en el tiempo suplementario.

En caso de que después de ese tiempo extra el marcador siga empatado, la definición pasa a los penales. En esta instancia, la selección que se imponga desde los doce pasos avanzará a los octavos de final del torneo.

Argentina vs Cabo Verde. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cuándo y contra quién juega el ganador de Argentina vs Cabo Verde en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra Egipto, el martes 7 de julio a las 13:00hs en el Atlanta Stadium.

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La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Selección ArgentinaSelección Cabo VerdeMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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