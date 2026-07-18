Mascherano no se guardó elogios para la Selección Argentina en la previa a la final ante España: “Es la mejor que vi en mis 42 años”

El exmediocampista de la Selección Argentina habló en la previa de la final ante España. Foto: Captura de pantalla Olé

Javier Mascherano se refirió a la actualidad de la Albiceleste en las puertas de la disputa de una nueva final del Mundial. El exmediocampista central y una de las grandes figuras que supo tener la Selección Argentina no ocultó elogios para con Lionel Messi, el resto del plantel y el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni: según él, “es la mejor Selección que vi en mis 42 años”.

La Selección Argentina que sueña con una nueva copa mundial. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Los elogios de Mascherano para con La Scaloneta

Los dirigidos por Lionel Scaloni están haciendo historia una vez más, con el partido que definirá al campeón del Mundial 2026 frente a España, por disputarse este domingo a partir de las 16.00 (hora argentina). “Si después de lo que nos pasó en 2018 pensábamos que íbamos a vivir todo eso, creo que cualquiera lo firmaba que pasemos lo que pasó”, introdujo Mascherano, quien supo también ser el entrenador de Messi en el Inter Miami.

Y luego reflexionó: “Para que haya un Scaloni, tuvo que haber pasado eso”. Sumado a eso, elogió al propio DT de la Selección Argentina: “Es el hombre clave, junto a los jugadores. Encontró las piezas que él necesitaba para poder armar una selección con su idea. A mí no me gusta hablar de comparaciones, pero para mí es la mejor selección que yo he visto en mis 42 años”, completó.

Mascherano habló de la Selección Argentina previo a la final. Video: Olé.

Y luego explicó: “Claramente, la del ‘86 (por la Selección de Bilardo y Diego Maradona) yo tenía 2 años y no la pude ver. La del ‘90 recuerdo poco, pero a partir ya del ‘94 que la del ‘Coco’ Basile jugaba muy bien hasta antes del Mundial y que ganó las dos Copas América (la del ‘91 y la del ‘93), pero creo que esta es una Selección que es muy completa y, sobre todo, por lo menos lo que yo veo, nos hace sentir orgullosos de ser argentinos”.

Con estas palabras se despachó Javier Mascherano en la previa a la gran final del Mundial 2026, donde Argentina sufrió, pero jugó con mucho corazón y coraje para estar en esta instancia.

Los números de Mascherano en la Selección Argentina

Mascherano supo grabar su nombre como uno de los grandes jugadores que vistió la camiseta celeste y blanca, habiéndola vestido en 147 oportunidades, siendo el segundo jugador con más presencias históricas, solo superado por Lionel Messi.

Javier Mascherano en su época como jugador de la Selección Argentina.

En esos partidos, anotó 3 goles y alcanzó el subcampeonato Mundial 2014, un suceso que marcaría parte de la antesala del ciclo exitosísimo que años después vino y que en la actualidad goza el conjunto nacional.