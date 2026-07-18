Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Mascherano no se guardó elogios para la Selección Argentina en la previa a la final ante España: “Es la mejor que vi en mis 42 años”

El histórico exmediocampista destacó el liderazgo del Scaloni, el nivel de Lionel Messi y el orgullo que transmite la Albiceleste, que buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El exmediocampista de la Selección Argentina habló en la previa de la final ante España.
El exmediocampista de la Selección Argentina habló en la previa de la final ante España. Foto: Captura de pantalla Olé
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Javier Mascherano se refirió a la actualidad de la Albiceleste en las puertas de la disputa de una nueva final del Mundial. El exmediocampista central y una de las grandes figuras que supo tener la Selección Argentina no ocultó elogios para con Lionel Messi, el resto del plantel y el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni: según él, “es la mejor Selección que vi en mis 42 años”.

La Selección Argentina que sueña con una nueva copa mundial. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Los elogios de Mascherano para con La Scaloneta

Los dirigidos por Lionel Scaloni están haciendo historia una vez más, con el partido que definirá al campeón del Mundial 2026 frente a España, por disputarse este domingo a partir de las 16.00 (hora argentina). “Si después de lo que nos pasó en 2018 pensábamos que íbamos a vivir todo eso, creo que cualquiera lo firmaba que pasemos lo que pasó”, introdujo Mascherano, quien supo también ser el entrenador de Messi en el Inter Miami.

Y luego reflexionó: “Para que haya un Scaloni, tuvo que haber pasado eso”. Sumado a eso, elogió al propio DT de la Selección Argentina: “Es el hombre clave, junto a los jugadores. Encontró las piezas que él necesitaba para poder armar una selección con su idea. A mí no me gusta hablar de comparaciones, pero para mí es la mejor selección que yo he visto en mis 42 años”, completó.

Mascherano habló de la Selección Argentina previo a la final. Video: Olé.

Y luego explicó: “Claramente, la del ‘86 (por la Selección de Bilardo y Diego Maradona) yo tenía 2 años y no la pude ver. La del ‘90 recuerdo poco, pero a partir ya del ‘94 que la del ‘Coco’ Basile jugaba muy bien hasta antes del Mundial y que ganó las dos Copas América (la del ‘91 y la del ‘93), pero creo que esta es una Selección que es muy completa y, sobre todo, por lo menos lo que yo veo, nos hace sentir orgullosos de ser argentinos”.

Contenido Recomendado

Una discusión y tensión acumulada:la crisis que terminó con Mascherano fuera de Inter Miami

Una discusión y tensión acumulada: la crisis que terminó con Mascherano fuera de Inter Miami

Javier Mascherano dejó de ser el entrenador del Inter Miami de Lionel Messi

Javier Mascherano dejó de ser el entrenador del Inter Miami de Lionel Messi

Con estas palabras se despachó Javier Mascherano en la previa a la gran final del Mundial 2026, donde Argentina sufrió, pero jugó con mucho corazón y coraje para estar en esta instancia.

Los números de Mascherano en la Selección Argentina

Mascherano supo grabar su nombre como uno de los grandes jugadores que vistió la camiseta celeste y blanca, habiéndola vestido en 147 oportunidades, siendo el segundo jugador con más presencias históricas, solo superado por Lionel Messi.

Javier Mascherano y Ángel Di Maria.
Javier Mascherano en su época como jugador de la Selección Argentina.

En esos partidos, anotó 3 goles y alcanzó el subcampeonato Mundial 2014, un suceso que marcaría parte de la antesala del ciclo exitosísimo que años después vino y que en la actualidad goza el conjunto nacional.

Javier Mascherano Mundial 2026Selección Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ¿Argentina o España?:la Supercomputadora Opta reveló quién ganará el Mundial 2026

    ¿Argentina o España?: la Supercomputadora Opta reveló quién ganará el Mundial 2026

  2. Quién cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 ante España

    Quién cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 ante España

  3. Franco Colapinto no llegó a Q3 pero aprovechó las penalidades y largará 11° en el Gran Premio de Bélgica:¿a qué hora es la carrera en la previa a la final del Mundial?

    Franco Colapinto no llegó a Q3 pero aprovechó las penalidades y largará 11° en el Gran Premio de Bélgica: ¿a qué hora es la carrera en la previa a la final del Mundial?

  4. ¿Cuántos goles anotó Messi en el Mundial 2026?

    ¿Cuántos goles anotó Messi en el Mundial 2026?

  5. Cuándo es el partido por el tercer puesto del Mundial 2026:fecha, hora y estadio

    Cuándo es el partido por el tercer puesto del Mundial 2026: fecha, hora y estadio
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cambios en el Gobierno:Santilli define su propio equipo y se confirma la salida de Darío Geuna, secretario de Ciencia y Tecnología

Cambios en el Gobierno: Santilli define su propio equipo y se confirma la salida de Darío Geuna, secretario de Ciencia y Tecnología

Reino Unido rechazó la protesta argentina por el paso del HMS Medway cerca de las Islas Malvinas y presentó una contranota diplomática

El Gobierno trabaja en el “operativo recibimiento”:helicópteros, Casa Rosada a disposición y la posibilidad de decretar feriado

A 32 años del ataque a la AMIA, la causa sigue sin condenados y espera una decisión clave de Casación

Economía

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra:cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra: cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio:jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

Internacionales

Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro:la Justicia de Brasil endureció la prisión domiciliaria del expresidente

Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro: la Justicia de Brasil endureció la prisión domiciliaria del expresidente

España da un paso clave para revolucionar Europa:su caza supersónico ya se prepara para su primer vuelo

La guerra con Irán golpea al Pentágono:advierten que EE.UU. podría tardar años en recuperar sus misiles

Emiratos Árabes busca una salida estratégica al Golfo:proyecta un nuevo puerto para esquivar el estrecho de Ormuz