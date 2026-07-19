El 1x1 de Argentina contra España en el Mundial 2026: el “Dibu” Martínez sostuvo la ilusión hasta el último minuto

Emiliano "Dibu" Martínez, la gran figura de la Selección Argentina en la final contra España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

En una final cerrada y de enorme tensión, la Selección Argentina cayó 1 a 0 frente a España y se quedó a las puertas de una nueva consagración mundial. En el tradicional 1x1, el gran destacado del conjunto albiceleste fue Emiliano “Dibu” Martínez, autor de una actuación sobresaliente que mantuvo con vida al equipo durante gran parte del encuentro. El arquero respondió con atajadas determinantes ante los ataques españoles y evitó que la diferencia en el marcador fuese mayor. A su lado, Nicolás Tagliafico firmó un partido de altísimo nivel, imponiéndose en varios duelos individuales y mostrando la intensidad que lo caracteriza.

Detrás de las figuras, varios futbolistas argentinos tuvieron rendimientos correctos, aunque les faltó precisión para equilibrar el dominio territorial de España. La defensa mostró momentos de solidez, especialmente en los repliegues. Sin embargo, la presión constante del seleccionado europeo terminó inclinando el trámite y obligó a los dirigidos por Argentina a desempeñarse durante largos pasajes cerca de su propia área.

La formación de la Selección Argentina contra España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Hannah Mckay)

En ataque, la “Albiceleste” nunca logró encontrar la fluidez necesaria para lastimar con regularidad. Los delanteros quedaron aislados por momentos y generaron pocas ocasiones claras frente a una defensa española bien organizada. Más allá de la derrota, el desempeño de Martínez y Tagliafico fue uno de los puntos más altos de la final, recibiendo las mejores calificaciones de una tarde amarga para Argentina, que luchó hasta el final pero terminó viendo cómo el título quedaba en manos de España.

Los puntajes de Argentina contra España en el Mundial 2026

Emiliano Martínez (7): demostró una seguridad absoluta desde el minuto uno sin dar rebotes. Estuvo atento en las salidas aéreas y bien posicionado debajo de los tres palos. Nada para reprocharle en el gol de España.

Emiliano "Dibu" Martínez, la gran figura de la Selección Argentina en la final contra España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Gonzalo Montiel (5): una discreta actuación en el mano a mano ante Marc Cucurella sin sufrir complicaciones defensivas. Fue reemplazado a los 58′ por Nahuel Molina.

Cristian Romero (6): agresivo en la marca con su habitual fiereza defensiva sin dejar girar a los delanteros españoles. Hizo un partido correcto. Fue reemplazado a los 70′ por Facundo Medina.

Lisandro Martínez (6): rápido en los anticipos lejos del arco argentino y la marca cercana a Dani Olmo. Bien posicionado para despejar la pelota hasta el momento su lesión. Fue reemplazado a los 44′ por Nicolás Otamendi.

Nicolás Tagliafico (7): muy correcto en la marca indivual frente a Lamine Yamal durante todo el partido. Estuvo bien perfilado en los cruces defensivos y se mostró muy firme al momento de la marca.

Nicolás Tagliafico fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina en la final contra España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Rodrigo De Paul (4): jugó por la franja derecha para cubrir las trepadas de Marc Cucurella y ayudar a Gonzalo Montiel. Sin embargo, no contribuyó mucho en defensa ni ataque. Fue reemplazado a los 70′ por Giuliano Simeone.

Alexis Mac Allister (4): impreciso con los pases en mitad de cancha y no pudo encontrar aliados. Durante el segundo tiempo jugó por ambas bandas tras los cambios y se vio muy ahogado.

Enzo Fernández (4): participó muy poco. Se lo vio un tanto incómodo al recibir de espaldas y no pudo crear juego en el mediocampo. Fue expulsado a los 94′ por una dura entrada a Pau Cubarsí.

Nicolás González (5): le costó hacer pie en los primeros minutos, pero mostró arranques interesantes por la banda izquierda. Fue reemplazado durante el entretiempo por Leandro Paredes.

Lionel Messi (5): muy intrascendente durante gran parte del partido. Le llegaron muy pocas pelotas y cuando sucedió fue lejos del arco de Unai Simón. Tuvo una sola oportunidad de gol que se estrelló en la cara de Mikel Merino.

Julián Álvarez (4): solitario, participó muy poco del juego, quedó lejos del arco español y no pudo aguantar muchas pelotas de espaldas. Fue reemplazado a los 102′ por Marcos Senesi.

Suplentes

Nicolás Otamendi (5): ingresó a los 44′ por Lisandro Martínez. Con su entrada, Argentina ganó experiencia y un poco más de altura para defender las pelotas aéreas.

Leandro Paredes (4): ingresó después del entretiempo por Nicolás González. Cometió infracciones innecesarias y fue amonestado rápidamente. No pesó desde su ingreso en el mediocampo.

Nahuel Molina (4): ingresó a los 58′ por Gonzalo Montiel. Desde su ingreso, tuvo un interesante duelo personal con Nico Williams. Sin embargo, sufrió mucho y perdió al extremo en el gol.

Facundo Medina (5): ingresó a los 70′ por Cristian Romero. Hizo una buena dupla defensiva con Nicolás Otamendi, a pesar de la derrota.

Giuliano Simeone (4): ingresó a los 70′ por Rodrigo De Paul. Se posicionó sobre la banda derecha, pero no pudo aportar mucho en ataque y defensa.

Marcos Senesi (-): no califica, jugó menos de 20 minutos. Ingresó a los 102′ por Julián Álvarez.