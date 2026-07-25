El tren cuyano que llegará a las bodegas en 2027: pasará por 19 estaciones y se podrá viajar con la tarjeta SUBE

El Tren de Cercanías del Este utilizará formaciones similares a la Línea Mitre. Foto: NA.

Mendoza avanza con una de las obras ferroviarias más importantes de los últimos años. El Gobierno provincial inició la construcción del Tren de Cercanías del Este, un servicio que unirá Junín con Luján de Cuyo, recorrerá 45 kilómetros y permitirá mejorar la conectividad entre el Este mendocino y el Gran Mendoza.

Además de facilitar el traslado diario de miles de pasajeros, el proyecto tendrá un fuerte impacto turístico, ya que llegará hasta Luján de Cuyo, considerada una de las principales regiones vitivinícolas del país y un destino elegido por quienes visitan las reconocidas bodegas mendocinas.

Un recorrido de 45 kilómetros con 19 estaciones

El nuevo tren partirá desde la estación Libertador General San Martín, en Junín, y finalizará en la estación Pueyrredón, en Luján de Cuyo, donde se integrará con la red del Metrotranvía de Mendoza.

El recorrido atravesará los departamentos de Junín, San Martín, Maipú y Luján de Cuyo, beneficiando a alrededor de 800.000 habitantes.

El sistema contará con 19 estaciones distribuidas a lo largo de toda la traza, incluyendo Palmira, Rodeo del Medio, General Gutiérrez, Parque Metropolitano, Vieytes, Terrada, Bulnes y la terminal de Pueyrredón.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que parte del recorrido utilizará las históricas vías del Ferrocarril Trasandino, la línea que durante décadas conectó Mendoza con la ciudad chilena de Los Andes.

El Tren de Cercanías del Este. Foto: NA.

Se podrá pagar con la tarjeta SUBE

El nuevo servicio ferroviario formará parte del sistema de transporte público provincial y los pasajeros podrán abonar el viaje mediante la tarjeta SUBE, al igual que ocurre con otros medios de transporte en Mendoza.

La inversión supera los 219.000 millones de pesos y será financiada íntegramente por el Gobierno provincial.

El proyecto fue ampliado respecto de su diseño original. Inicialmente contemplaba un recorrido de 33 kilómetros hasta General Gutiérrez, en Maipú, pero finalmente se agregaron 12 kilómetros adicionales para extender la línea hasta Luján de Cuyo.

Trenes nuevos y obras hasta 2027

La empresa CEOSA estará a cargo de la construcción de la infraestructura ferroviaria, además de operar y mantener el servicio durante los próximos 15 años.

Por su parte, la firma china CRRC Tangshan Co. Ltd. suministrará tres trenes completamente nuevos, con capacidad para 506 pasajeros cada uno, de los cuales 210 viajarán sentados y 296 de pie.

Las obras incluyen la renovación total de las vías, modernización de pasos a nivel, instalación de barreras automáticas, nueva señalización ferroviaria, mejoras en terraplenes, alcantarillas y accesos peatonales.

Según el cronograma oficial, el nuevo Tren de Cercanías del Este estará finalizado hacia mediados de 2027. Una vez en funcionamiento, ofrecerá una alternativa de transporte más rápida y eficiente para trabajadores, estudiantes y turistas, además de fortalecer el acceso a una de las zonas vitivinícolas más importantes de Argentina.