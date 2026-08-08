Las frases más emotivas de Lionel Messi sobre su papá Jorge: el hombre que lo acompañó en silencio hasta la gloria

Lionel y Jorge Messi Foto: Redes sociales / Instagram

La historia de Lionel Messi no se entiende únicamente desde los goles, los títulos, los récords o las noches eternas con la camiseta de la Selección Argentina. Detrás del mejor futbolista de su generación hubo una familia que lo sostuvo desde el primer día y, en especial, un hombre que eligió casi siempre el bajo perfil: Jorge Messi, su padre, representante, consejero y una de las figuras más influyentes de su vida.

En las últimas horas, su nombre volvió a ocupar un lugar central tras conocerse la noticia de su fallecimiento a los 68 años, según reportaron distintos medios. Jorge Messi murió en Rosario, ciudad donde también comenzó el sueño futbolero de Leo, y su partida reavivó el recuerdo de una relación marcada por el esfuerzo, la exigencia, el amor familiar y las decisiones que cambiaron para siempre la historia del fútbol.

El padre que estuvo antes de la leyenda

Antes de que Lionel Messi fuera campeón del mundo, antes de Barcelona, antes de los Balones de Oro y antes de convertirse en un símbolo global, Jorge ya estaba ahí. Estaba en los entrenamientos, en los viajes, en las conversaciones después de cada partido y en esos momentos en los que el talento de Leo necesitaba algo más que admiración: necesitaba contención.

Jorge Messi y Celia Cuccittini junto a sus hijos Foto: Redes sociales / Instagram

Messi lo explicó con una frase que resume buena parte de ese vínculo: “Siempre necesité la aprobación o la opinión de mi viejo desde chiquito”. No era una frase más. En esas palabras aparece el lugar que ocupaba Jorge para Leo: el de una mirada sincera, exigente y protectora. La de alguien que no se encandilaba con los aplausos, pero que sabía perfectamente cuánto había costado llegar hasta ahí.

Las palabras de Messi que muestran el verdadero rol de Jorge

A lo largo de distintas entrevistas, Lionel Messi dejó ver que su padre no fue solo quien manejó aspectos importantes de su carrera. Fue, sobre todo, una presencia constante en su formación personal. Leo contó que, después de jugar, muchas veces buscaba hablar con él, preguntarle qué había visto o comentar detalles deportivos. Esa costumbre, incluso en la adultez, reflejaba una confianza muy profunda.

Otra de las frases más fuertes de Messi tiene que ver con el sacrificio familiar: “Yo prácticamente no lo veía y cuando llegaba lo primero que hacía era llevarme a entrenar o acompañarme a un partido”. Allí aparece el Jorge trabajador, el padre que terminaba su jornada cansado, pero que todavía encontraba energía para acompañar a su hijo en ese sueño que, por entonces, parecía enorme pero incierto.

El sacrificio por el tratamiento y la mudanza a Barcelona

Uno de los momentos más decisivos en la vida de Lionel fue su tratamiento por el problema de crecimiento que atravesó de chico. Jorge Messi tuvo un papel central en la búsqueda de soluciones, en las gestiones con clubes y en la decisión familiar que terminó llevando a Leo a España cuando tenía 13 años. Barcelona asumió un rol clave en esa etapa y aquel movimiento marcó el inicio de una carrera irrepetible.

Jorge Messi y Celia Cuccittini Foto: Redes

Messi recordó más de una vez que llegar a Barcelona no fue sencillo. La distancia, la adaptación y la presión eran enormes para un adolescente. Pero Jorge permaneció a su lado. En palabras de Leo, su padre “estuvo siempre ahí”, acompañándolo en una etapa llena de dudas, nostalgia y desafíos personales.

Los valores que Messi heredó de su casa

Más allá del fútbol, hay una idea que Lionel Messi repitió muchas veces: su forma de ser está profundamente ligada a lo que aprendió en su familia. Cuando habló de Jorge y de su madre, Celia, el capitán argentino destacó valores como el respeto, el trabajo, la humildad y la perseverancia.

Por eso, cuando Messi explica cómo intenta criar a sus propios hijos, vuelve inevitablemente a su infancia. Leo aseguró que busca transmitirles los mismos valores que recibió de chico. En ese puente entre generaciones, Jorge vuelve a aparecer como una figura silenciosa pero determinante: alguien que enseñó más con hechos que con discursos.

Jorge Messi, el hombre que eligió estar detrás

Aunque durante años fue representante y persona de confianza de Lionel, Jorge Messi casi siempre evitó el protagonismo público. Su trabajo se desarrolló en gran parte fuera de cámara, en negociaciones, decisiones familiares y momentos de máxima presión. Mientras Leo brillaba dentro de la cancha, su padre se ocupaba de cuidar el entorno y sostener una estructura que le permitiera concentrarse en jugar.

Esa reserva también formó parte de su identidad. Jorge no necesitó ocupar el centro de la escena para ser importante. Su influencia estaba en otro lugar: en la palabra justa, en la compañía, en la exigencia y en esa capacidad de estar cerca sin buscar aplausos.