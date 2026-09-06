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Bodegones históricos y tradición gaucha: conocé Altamira, el punto turístico a dos horas de CABA en el que el tiempo pasa más lento

Nació con la llegada del ferrocarril en 1908. Ubicado en el partido de Mercedes, este destino emerge como una opción perfecta para quienes buscan desconectarse de la rutina sin recorrer largas distancias.

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Altamira, partido de Mercedes.
Altamira, partido de Mercedes. Foto: Turismo de la provincia de Buenos Aires.
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Altamira es una pequeña localidad rural de aproximadamente 300 habitantes ubicada en el partido de Mercedes, a unos 100 km de la Ciudad de Buenos Aires. Poco conocido en comparación con destinos tradicionales como San Antonio de Areco o Carlos Keen, ofrece una experiencia única entre paisajes naturales, historia y gastronomía típica de la región.

Esta localidad tiene sus raíces en la expansión ferroviaria de principios del siglo XX, cuando la llegada del tren en 1908 impulsó su desarrollo. Aunque el tiempo ha pasado, el pueblo conserva su espíritu original con calles de tierra, antiguas construcciones y un ritmo de vida tranquilo.

Caminar por sus calles es como viajar en el tiempo, en un entorno donde la tranquilidad del campo aún se respira en cada rincón.

Altamira, pueblito de Mercedes. Foto: Municipalidad de Mercedes.
Altamira, pueblito de Mercedes. Foto: Municipalidad de Mercedes.

Qué actividades se pueden hacer en Altamira

A pesar de su tamaño, este destino ofrece una variedad de actividades para quienes deseen explorar sus atractivos:

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  • Estación de tren restaurada: tras años de abandono, la antigua estación de tren fue reacondicionada y actualmente alberga la Sala Cultural La Payró y un restaurante donde se combinan el arte y la gastronomía.
  • Almacenes históricos: antiguos bodegones con más de 100 años de historia, donde se puede degustar comida típica en un ambiente que remite a otra época.
Altamira, partido de Mercedes. Foto: Turismo de la provincia de Buenos Aires.
  • Ex fábrica Corinema: lo que en su momento fue una fábrica de ladrillos y cerámicos, hoy se convirtió en un viñedo con un destacado espacio gastronómico.
  • Capilla Nuestra Señora de Fátima: un sitio ideal para conectar con la espiritualidad.
  • Productos artesanales: la región se caracteriza por su producción de salame, cervezas y vinos artesanales, además de dulces y conservas que pueden adquirirse en comercios locales.
Altamira, pueblito de Mercedes. Foto: Municipalidad de Mercedes.
Altamira, pueblito de Mercedes. Foto: Municipalidad de Mercedes.

Cómo llegar a Altamira

Para quienes viajan en auto desde Buenos Aires, la ruta más conveniente es tomar el Acceso Oeste hasta Luján por la Ruta Nacional 7 y luego continuar por la Ruta Nacional 5 hasta la salida 91 en Gowland. Desde allí, solo queda seguir las indicaciones hasta Altamira.

Altamira, partido de Mercedes. Foto: Turismo de la provincia de Buenos Aires.

Con su aire de pueblo detenido en el tiempo, una oferta gastronómica que resalta los sabores del campo y un entorno sereno, Altamira se perfila como una opción ideal para una escapada de fin de semana, ofreciendo una experiencia auténtica y lejos de ruido de la ciudad.

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