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La Justicia de Brasil le puso fin a la novela: Boca enfrentará a Vasco da Gama en el Maracaná por la Copa Sudamericana

Esta decisión se da pese al fallo del jueves, el cual imposibilitaba que el encuentro pautado para el martes 20 de octubre se juegue en el mítico estadio brasileño.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Maracaná, Copa América, Reuters
Boca enfrentará a Vasco da Gama en el Maracaná.
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Después de varias idas y vueltas, la Justicia de Brasil determinó este viernes que Boca Juniors enfrentará a Vasco da Gama en el Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Según informó el club brasileño en un comunicado, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro determinó que la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A (perteneciente a Flamengo y Fluminense) permita que el encuentro se dispute en el mítico estadio.

Esta decisión se da pese al fallo de este jueves, el cual imposibilitaba que el encuentro pautado para el martes 20 de octubre se juegue en el Maracaná. Hoy, la situación se destrabó y la histórica cancha brasileña albergará el encuentro que definirá a uno de los finalistas de la Sudamericana.

Desde Vasco informaron que “la solución fue construida a partir de la articulación del presidente de la Asamblea General del Vasco, Alan Belaciano, en conjunto con los equipos jurídicos de Vasco SAF y del Club de Regatas Vasco da Gama”.

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Estadio Maracaná. Foto: EFE
Vasco da Gama-Boca se jugará en el Maracaná.

El comunicado de Vasco da Gama sobre la sede del partido contra Boca

El Club de Regatas Vasco da Gama informa que el partido contra el Boca Juniors, el 20 de octubre, se llevará a cabo en el Maracaná, después de que la Justicia reconociera el derecho del club.

El Vasco agradece al Ministerio Público, al Tribunal de Justicia, a la CBF y al Gobierno del Estado de Río de Janeiro por el apoyo y la actuación en este proceso.

La solución fue construida a partir de la articulación del presidente de la Asamblea General del Vasco, Alan Belaciano, en conjunto con los equipos jurídicos de Vasco SAF y del Club de Regatas Vasco da Gama. El caso marca la reanudación del trabajo conjunto entre las áreas jurídicas de las dos instituciones en defensa de los intereses del Vasco.

Cuándo juega Boca vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

  • Partido de ida: martes 13 de octubre a las 21.30 horas - La Bombonera
  • Partido de vuelta: martes 20 de octubre a las 21.30 horas - Maracaná
Boca JuniorsCopa SudamericanaVasco Da GamaEstadio Maracaná
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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