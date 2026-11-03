Tras un polémico Superclásico, Nicolás Ramírez no fue designado para la fecha 16 del Clausura: quiénes dirigirán la definición de la Tabla Anual

La Liga Profesional anunció las designaciones de árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura, que definirá al campeón de la tabla anual y la clasificación a las copas continentales, con una baja de peso.
Se trata de Nicolás Ramírez, quien tuvo una cuestionada actuación en el Boca - River disputado en La Bombonera. Sin embargo, el motivo no fue un reto por su rendimiento en el Superclásico sino que se debe a que “solicitó una licencia por intervención quirúrgica programada”.
Se trata de un juez de renombre que queda afuera de la etapa decisiva del campeonato, que tendrá tres duelos para definir al campeón de la Tabla Anual.
Quien sí formará parte de la última fecha es Silvio Trucco, quien estuvo al frente del VAR en el último Superclásico. En esta jornada, fue designado para el choque entre Instituto y Newell’s, que tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal.
Para la definición del título de la Tabla Anual, Argentinos Juniors recibirá a Huracán con el arbitraje de Pablo Dóvalo y Lucas Novelli a cargo del VAR, mientras que Rosario Central se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto con Hernán Mastrángelo como juez principal y Héctor Paletta en el VAR.
En tanto, la definición se completa en La Bombonera con el duelo entre Boca y Defensa y Justicia con Sebastián Zunino impartiendo justicia en cancha y Yamil Possi en el VAR.
Los árbitros que estarán en la fecha 16 del Clausura
Jueves 5 de noviembre
15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Cavallero
Viernes 6 de noviembre
15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Juan Racciardi
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Iván Núñez
19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Romero
19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Martín Desposito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Maximiliano López Monti
19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Carla López
22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Maximiliano Manduca
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Ernesto Callegari
Sábado 7 de noviembre
15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Verlota
15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Antonella Pajon
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gastón Iglesias
17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Bruno Amiconi
17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 8 de noviembre
19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benites
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Lucas Comesaña