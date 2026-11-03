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Tras un polémico Superclásico, Nicolás Ramírez no fue designado para la fecha 16 del Clausura: quiénes dirigirán la definición de la Tabla Anual

El árbitro no formó parte de las designaciones para la definición del campeón del año y la clasificación a las copas. El motivo, en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Nicolás Ramírez expulsó a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Nicolás Ramírez expulsó a Gonzalo Montiel en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS
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La Liga Profesional anunció las designaciones de árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura, que definirá al campeón de la tabla anual y la clasificación a las copas continentales, con una baja de peso.

Se trata de Nicolás Ramírez, quien tuvo una cuestionada actuación en el Boca - River disputado en La Bombonera. Sin embargo, el motivo no fue un reto por su rendimiento en el Superclásico sino que se debe a que “solicitó una licencia por intervención quirúrgica programada”.

Boca Juniors vs River Plate.
Boca Juniors vs River Plate. Foto: REUTERS

Se trata de un juez de renombre que queda afuera de la etapa decisiva del campeonato, que tendrá tres duelos para definir al campeón de la Tabla Anual.

Quien sí formará parte de la última fecha es Silvio Trucco, quien estuvo al frente del VAR en el último Superclásico. En esta jornada, fue designado para el choque entre Instituto y Newell’s, que tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal.

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Silvio Trucco. Foto: NA.
Silvio Trucco. Foto: NA.

Para la definición del título de la Tabla Anual, Argentinos Juniors recibirá a Huracán con el arbitraje de Pablo Dóvalo y Lucas Novelli a cargo del VAR, mientras que Rosario Central se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto con Hernán Mastrángelo como juez principal y Héctor Paletta en el VAR.

En tanto, la definición se completa en La Bombonera con el duelo entre Boca y Defensa y Justicia con Sebastián Zunino impartiendo justicia en cancha y Yamil Possi en el VAR.

Sebastián Zunino, el árbitro para el partido entre Boca y Defensa y Justicia en La Bombonera. Foto: X @PlanetaBoca

Los árbitros que estarán en la fecha 16 del Clausura

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Cavallero

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Juan Racciardi

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez

19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Romero

19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Martín Desposito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Maximiliano López Monti

19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Carla López

22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Maximiliano Manduca

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Ernesto Callegari

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Verlota

15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Antonella Pajon

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Iglesias

17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi

17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benites

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Lucas Comesaña

Torneo ClausuraÁrbitrosNicolás Ramírez
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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