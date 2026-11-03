Sacudón en la Fórmula 1: Haas echó a Esteban Ocon antes del final de la temporada y confirmó a Rafael Camara como reemplazante

Haas echó a Esteban Ocon antes del final de la temporada y confirmó a Rafael Camara como reemplazante. Foto: Reuters (Eloisa Sánchez)

La Fórmula 1 volvió a quedar en el centro de la escena con una inesperada noticia a pocas fechas del cierre de la temporada. La escudería Haas confirmó la desvinculación definitiva de Esteban Ocon, quien no volverá a competir para el equipo en lo que resta del campeonato, poniendo fin de manera abrupta a una relación que ya venía mostrando señales de desgaste.

El piloto francés había quedado envuelto en una conflictiva situación tras no alcanzar un acuerdo para extender su contrato. A esto se sumó una fuerte discusión con integrantes de la estructura deportiva, un episodio que comenzó a tomar notoriedad durante el Gran Premio de México, donde fue reemplazado por el japonés Ryo Hirakawa.

Esteban Ocon fue reemplazado por el japonés Ryo Hirakawa durante el fin de semana del GP de México. Foto: Reuters (Eloisa Sánchez)

La confirmación oficial llegó por parte de Ayao Komatsu, jefe de Haas, quien informó que Ocon no volverá a ocupar uno de los asientos de carrera de la escudería durante el resto de la temporada. De esta manera, el corredor francés de 30 años se despide antes de tiempo de un proyecto que había generado expectativas de crecimiento para ambas partes.

Por qué Haas decidió terminar anticipadamente el vínculo con Esteban Ocon

Aunque el equipo evitó profundizar sobre los detalles de la ruptura, desde Haas admitieron que la decisión fue tomada pensando en el futuro deportivo de la escudería. La medida sorprendió porque Ocon todavía mantenía un contrato vigente y su salida se concretó antes de finalizar el campeonato.

Esteban Ocon todavía tenía un contrato vigente con Haas y su salida se confirmó antes del final de temporada. Foto: Reuters (Ng Han Guan)

“Estas decisiones nunca se toman a la ligera, como ocurrió en Ciudad de México, pero creemos firmemente que esto redunda en el mejor interés del equipo de cara al futuro”, explicó Komatsu al justificar la determinación.

Al mismo tiempo, el directivo dejó en claro que los motivos específicos del conflicto permanecerán puertas adentro. “Las conversaciones que finalmente se produjeron entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno”, sostuvo, alimentando las especulaciones sobre lo ocurrido entre el piloto y la conducción de Haas durante las últimas semanas.

Rafael Camara debutará en la Fórmula 1 y ocupará el lugar de Ocon en Haas

La salida del francés provocó un inmediato cambio en los planes deportivos del equipo. Haas confirmó que el brasileño Rafael Camara será su reemplazante y hará su debut oficial en la máxima categoría durante el Gran Premio de Brasil, una inmejorable oportunidad para estrenarse ante su público.

Rafael Camara, el piloto brasileño que reemplazará a Esteban Ocon en la escudería Haas de Fórmula 1. Foto: Instagram rafaccamara88

El joven piloto ya había sido anunciado como integrante de la estructura para la próxima temporada, pero su llegada estaba prevista para después de un período de adaptación. Sin embargo, la vacante generada por la salida de Ocon aceleró los tiempos y adelantó varios meses su desembarco en la Fórmula 1.

Desde la escudería destacaron el rendimiento que Camara mostró en las pruebas privadas realizadas durante este año y remarcaron la confianza que existe en su potencial. Así, Haas apuesta por una renovación inmediata junto a Ollie Bearman, mientras el futuro de Ocon permanece rodeado de interrogantes y a la espera de conocer cuál será su próximo destino dentro del automovilismo de élite.

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