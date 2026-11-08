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Tragedia en Tucumán: un futbolista de 22 años pidió el cambio, se descompensó fuera de la cancha y murió

La víctima integraba el equipo Asenta FC. Durante el partido pidió el cambio y, poco después, se descompensó. Fue trasladado con un cuadro de paro cardiorrespiratorio, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

Redacción 26 Deportes
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Walter Argañaraz tenía 22 años y se descompensó en medio de un partido de fútbol.
Walter Argañaraz tenía 22 años y se descompensó en medio de un partido de fútbol. Foto: Facebook/Prensa Tucumán
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Un joven futbolista de 22 años murió tras sufrir una descompensación durante un partido de fútbol amateur en Tucumán. La víctima fue identificada como Walter Argañaraz, integrante del equipo Asenta FC, quien se desplomó poco después de abandonar el campo de juego.

El trágico episodio ocurrió este sábado en Lomas de Tafí, mientras se desarrollaba una jornada deportiva. Según las primeras informaciones, el jugador había salido de la cancha por un cambio y se encontraba descansando cuando sufrió una descompensación repentina.

Walter Argañaraz tenía 22 años y se descompensó en medio de un partido de fútbol.
Walter Argañaraz tenía 22 años y se descompensó en medio de un partido de fútbol. Video: X/Cecilia37969344

Cómo fue la muerte del futbolista de 22 años en Tucumán

El hecho se produjo en un complejo deportivo ubicado en la intersección de las avenidas Camino del Perú y Raya, donde se disputaba un campeonato de fútbol amateur.

De acuerdo con los testimonios difundidos por medios locales, Argañaraz pidió ser reemplazado durante el encuentro y se sentó a descansar a un costado de la cancha. Sin embargo, minutos después se descompensó y cayó al suelo.

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La situación generó alarma entre sus compañeros, los jugadores rivales y las personas que presenciaban el partido, quienes solicitaron asistencia médica. Según informó Radio Bicentenario de Tucumán, el joven fue trasladado al Hospital de Lomas de Tafí en estado de paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación, los profesionales médicos no lograron salvarle la vida.

Walter Argañaraz tenía 22 años y se descompensó en medio de un partido de fútbol.
Walter Argañaraz tenía 22 años y se descompensó en medio de un partido de fútbol. Foto: X/cesarJuarez10

Hasta el momento, no se informó oficialmente qué provocó la descompensación, por lo que todavía se desconocen las causas precisas del fallecimiento.

El dolor de sus compañeros y los mensajes de despedida

La noticia provocó una profunda tristeza en el fútbol amateur tucumano. Desde Asenta FC, equipo en el que jugaba Walter Argañaraz, publicaron un emotivo mensaje para despedir a su compañero.

“Hoy con mucho dolor nos toca despedir a un extraordinario jugador de nuestro equipo. Una excelente persona dentro y fuera de la cancha. Te vamos a extrañar, amigo”, expresaron. La organización del campeonato CIB Campo Norte también manifestó sus condolencias y acompañó a la familia y los amigos del futbolista.

Comunicado de Los Andes tras el fallecimiento de Walter Argañaraz.
Comunicado de Los Andes tras el fallecimiento de Walter Argañaraz. Foto: Facebook.

Por su parte, el Club Atlético Los Andes expresó su pesar por el fallecimiento y envió un mensaje de apoyo a sus exjugadores Luciano Argañaraz y Ángel Costilla, vinculados familiarmente con la víctima.

La muerte del joven, de apenas 22 años, dejó conmocionada a la comunidad deportiva de Lomas de Tafí, mientras se esperan precisiones oficiales sobre las circunstancias que provocaron su fallecimiento.

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