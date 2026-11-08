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Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó décimo tercero en el Gran Premio de Brasil, que tuvo como ganador a Lando Norris

El piloto argentino completó una discreta actuación en Interlagos, donde sufrió en el inicio de la largada perdiendo varias posiciones. Max Verstappen tuvo una memorable remontada para terminar segundo por delante de su compañero Isack Hadjar.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Franco Colapinto; Fórmula 1; Gran Premio de Brasil
Franco Colapinto finalizó décimo tercero en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team
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Franco Colapinto tuvo una mala largada, perdió terreno desde los primeros metros y no logró recuperarse en un cambiante Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, donde finalizó 13° tras haber partido 12°. El argentino llegó a caer hasta la 17ª posición en Interlagos y, pese a avanzar algunos lugares durante la competencia, quedó lejos de la zona de puntos.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tampoco pudo sumar y terminó 14°. Una carrera después del título de Kimi Antonelli, la escudería Mercedes se proclamó campeón del Campeonato de Constructores.

Franco Colapinto pagó caro una largada para el olvido en Interlagos

La carrera del piloto argentino quedó condicionada apenas se apagaron los semáforos. Después de una partida complicada, Colapinto perdió varias posiciones en el pelotón y cayó hasta el 17° lugar, muy lejos de las expectativas que había generado su puesto de largada.

Franco Colapinto; Fórmula 1; Gran Premio de Brasil
La carrera de Franco Colapinto quedó condicionada apenas se apagaron los semáforos en Interlagos. Foto: X @AlpineF1Team

A partir de allí, el bonaerense intentó recuperar terreno en una competencia marcada por los cambios constantes de estrategia y de condiciones climáticas. Sin embargo, el ritmo de carrera no fue suficiente para acercarse a los diez primeros puestos.

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Franco Colapinto en la Formula 1.

Finalmente, el argentino cruzó la bandera a cuadros en la 13ª posición, sin poder sumar puntos por segunda carrera consecutiva. Detrás suyo terminó su compañero Pierre Gasly, quien tampoco encontró respuestas para meterse en la pelea por el Top 10.

Lando Norris resistió todos los desafíos y se quedó con una gran victoria

La prueba comenzó bajo condiciones de pista húmeda, por lo que gran parte de la grilla apostó por neumáticos intermedios para afrontar las primeras vueltas en un Interlagos amenazado por la lluvia.

Lando Norris; Fórmula 1; Gran Premio de Brasil
El Gran Premio de Brasil comenzó con pista húmeda y la grilla apostó por neumáticos intermedios. Foto: Reuters (Adriano Machado)

Con el correr de la carrera, el asfalto comenzó a secarse y los equipos decidieron montar neumáticos blandos. Ese cambio resultó determinante para Lando Norris (McLaren), quien logró recuperar el liderazgo luego de haber sido superado por Kimi Antonelli (Mercedes), el flamante campeón de la categoría.

Cuando una nueva lluvia apareció sobre el final de la competencia, la incertidumbre volvió a instalarse en el circuito paulista. Sin embargo, Norris reaccionó rápidamente, ingresó a boxes en el momento justo y aseguró una victoria que construyó con inteligencia estratégica y gran ritmo de carrera.

Max Verstappen y Lewis Hamilton brillaron con remontadas memorables

Más allá del triunfo de Norris, una de las historias más destacadas de la jornada fue la espectacular remontada protagonizada por Max Verstappen (Red Bull). El neerlandés avanzó posiciones a lo largo de toda la carrera y terminó escoltando al ganador en el segundo lugar.

Lando Norris; Fórmula 1; Gran Premio de Brasil
Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 por segundo año consecutivo. Foto: Reuters (Adriano Machado)

Otro de los grandes protagonistas fue Lewis Hamilton (Ferrari), que también protagonizó una destacada recuperación después de haber partido lejos de las posiciones de privilegio. El británico volvió a demostrar toda su experiencia en condiciones cambiantes.

El podio lo completó Isack Hadjar (Red Bull), quien coronó una sólida actuación para finalizar tercero. Así, el Gran Premio de Brasil entregó una carrera vibrante, con lluvia, múltiples cambios estratégicos y grandes remontadas, mientras Colapinto se quedó con el desafío pendiente de volver a pelear por los puntos en la próxima fecha.

El calendario restante de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi: 6 de diciembre
Franco ColapintoFórmula 1Gran Premio de Brasil
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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