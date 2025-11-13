Asignaciones familiares de ANSES: cuáles son los nuevos topes y montos vigentes en noviembre de 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los límites de ingresos individuales y del grupo familiar que rigen durante noviembre de 2025 para acceder a las asignaciones familiares. Como cada mes, el organismo previsional publica su cartilla oficial con los valores vigentes, que determinan quiénes pueden cobrar las distintas prestaciones sociales.
De acuerdo con la actualización correspondiente al penúltimo mes del año, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso bruto superior a $2.453.609, el núcleo familiar queda excluido del cobro de las asignaciones. Por su parte, el tope máximo de ingresos del grupo familiar se ubica en $4.907.218.
Topes vigentes de las asignaciones en noviembre 2025
- Tope máximo del grupo familiar: $4.907.218.
- Tope máximo individual: $2.453.609.
Montos de las Asignaciones Familiares
Asignación Familiar por Hijo
- Ingreso del grupo familiar hasta $926.676: $59.851.
- Entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371.
- Entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418.
- Entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597.
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $926.676: $194.873.
- IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860.
- IGF desde $1.359.061,01: $87.007.
Asignación por Cónyuge
- IGF hasta $4.907.218: $14.519
Maternidad
- Sin tope de IGF; el cálculo se realiza según la remuneración bruta.
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $69.763 (IGF hasta $4.907.218)
- Adopción: $417.116 (IGF hasta $4.907.218)
- Matrimonio: $104.459 (IGF hasta $4.907.218)
Asignación Prenatal
- IGF hasta $926.676: $59.851
- IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
- IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
- IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597
Cómo consultar si corresponde el cobro
Los beneficiarios pueden verificar si tienen asignaciones pendientes y consultar el calendario de pagos mensual a través del sitio web oficial de ANSES.
Para hacerlo, deben:
- Ingresar en www.anses.gob.ar.
- Completar el formulario con el número de CUIL o de beneficio.
- Hacer clic en “Consulta”.
El sistema informará automáticamente la fecha y el lugar de cobro correspondiente.