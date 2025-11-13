Asignaciones familiares de ANSES: cuáles son los nuevos topes y montos vigentes en noviembre de 2025

El organismo previsional actualizó los límites de ingresos individuales y familiares para acceder a las prestaciones sociales. Estos valores determinan quiénes podrán cobrar las asignaciones familiares en el penúltimo mes del año. Los detalles.

Las oficinas de ANSES. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los límites de ingresos individuales y del grupo familiar que rigen durante noviembre de 2025 para acceder a las asignaciones familiares. Como cada mes, el organismo previsional publica su cartilla oficial con los valores vigentes, que determinan quiénes pueden cobrar las distintas prestaciones sociales.

De acuerdo con la actualización correspondiente al penúltimo mes del año, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso bruto superior a $2.453.609, el núcleo familiar queda excluido del cobro de las asignaciones. Por su parte, el tope máximo de ingresos del grupo familiar se ubica en $4.907.218.

Oficina de ANSES. Foto: NA.

Topes vigentes de las asignaciones en noviembre 2025

Tope máximo del grupo familiar: $4.907.218.

Tope máximo individual: $2.453.609.

Montos de las Asignaciones Familiares

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso del grupo familiar hasta $926.676: $59.851.

Entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371.

Entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418.

Entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597.

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $926.676: $194.873.

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860.

IGF desde $1.359.061,01: $87.007.

Asignación por Cónyuge

IGF hasta $4.907.218: $14.519

Maternidad

Sin tope de IGF; el cálculo se realiza según la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único (APU) de la ANSES. Foto: ANSES.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $69.763 (IGF hasta $4.907.218)

Adopción: $417.116 (IGF hasta $4.907.218)

Matrimonio: $104.459 (IGF hasta $4.907.218)

Asignación Prenatal

IGF hasta $926.676: $59.851

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Cómo consultar si corresponde el cobro

Los beneficiarios pueden verificar si tienen asignaciones pendientes y consultar el calendario de pagos mensual a través del sitio web oficial de ANSES.

Para hacerlo, deben:

Ingresar en www.anses.gob.ar. Completar el formulario con el número de CUIL o de beneficio. Hacer clic en “Consulta”.

El sistema informará automáticamente la fecha y el lugar de cobro correspondiente.