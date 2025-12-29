ANSES cuándo cobro: cronograma de pagos para este lunes 29 de diciembre

El calendario incluye jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, las prestaciones del SUAF y otros beneficios. Todos los detalles, en la nota.

ANSES advierte sobre estafas telefónicas y virtuales. Foto: ANSES

ANSES publicó el calendario de pagos correspondiente a este lunes 29 de diciembre, que incluye jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las prestaciones del SUAF y otros beneficios. Este lunes se realizan los siguientes cobros:

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción): todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de enero de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de enero de 2026.

Jubilaciones y pensiones de ANSES

Jubilación mínima: $349.299,32. Con el bono de $70.000, el monto aumenta a $419.299,32.

Jubilación máxima: $2.350.453,70

Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $279.439,46

Pensiones no Contributivas (PNC): $244.509,52

Prestación Básica Universal (PBU): $159.788,50

Jubilados, ANSES. Foto: Freepik

¿Cuánto se cobrará en enero 2026 a partir de los aumentos?

Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $343.077,95 a $349.303,33 en enero de 2026. Este valor también se replicará en la Pensión Madre de 7 Hijos, que queda equiparada al haber mínimo. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizará a $279.443,60, mientras que la Pensión no contributiva por Invalidez y Vejez alcanzará los $244.523,04.

Las asignaciones sociales también tendrán una suba significativa. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $125.529,58, y en el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto se elevará a $408.697,46. Estos valores resultan clave para millones de familias que dependen de estos ingresos para cubrir gastos básicos.

De esta manera, los montos actualizados quedan establecidos de la siguiente forma: