ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta de la AUH: hasta cuándo se podrá realizar el trámite

El plazo vencía el 31 de diciembre, pero la prórroga permite a los titulares de la AUH realizar el trámite y cobrar el 20% retenido de 2024, correspondiente al ciclo lectivo 2025.

Anses; AUH. Foto: Archivo.

ANSES prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para la entrega de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

En principio estaba dispuesto hasta el 31 de diciembre de este año, pero la nueva extensión permite a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) completar el trámite necesario para percibir el 20% retenido durante el año 2024, correspondiente al ciclo lectivo 2025.

El organismo justificó la prórroga ante la existencia de una cantidad significativa de casos que todavía no cumplieron con la presentación, con el objetivo de garantizar los derechos de salud y educación de los menores de edad.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

La medida fue oficializada a través de la Resolución 382/2025 y publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Según el marco legal vigente, la Libreta es el documento exigido para acreditar los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y la asistencia a establecimientos educativos públicos. De acuerdo con la Ley N° 24.714, la falta de acreditación de estos requisitos produce la pérdida del derecho al cobro del porcentaje reservado de la prestación.

Cuándo cobro AUH en enero 2026: ANSES confirmó el calendario de pagos y los nuevos montos con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer finalmente cómo será el primer cronograma de pagos del 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que comenzará el viernes 9 y se extenderá hasta el jueves 22, según la terminación del DNI del beneficiario.

El pago de la Asignación Universal por Hijo se realizará de acuerdo al siguiente esquema:

Viernes 9 de enero : DNI terminados en 0.

Lunes 12 de enero : DNI terminados en 1.

Martes 13 de enero : DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de enero : DNI terminados en 3.

Jueves 15 de enero : DNI terminados en 4.

Viernes 16 de enero : DNI terminados en 5.

Lunes 19 de enero : DNI terminados en 6.

Martes 20 de enero : DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de enero : DNI terminados en 8.

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9.

Desde la primera fecha de pago, los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus liquidaciones ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES advierte sobre estafas telefónicas y virtuales. Foto: ANSES

Cuánto se cobra por la AUH en enero 2026

Los montos a cobrar con el aumento quedarán de la siguiente manera:

AUH por hijo : pasa de $122.492 a $125.518.

Pago directo (80%) : $100.414,40.

AUH por hijo con discapacidad : sube de $398.853 a $408.705.

Pago directo (80%): $326.964,00.

El 20% retenido se cobra una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y educación.