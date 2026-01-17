Adulto mayor, ANSES, jubilados. Foto: Freepik / ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a enero 2026 y confirmó que los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) estarán entre los primeros grupos en cobrar durante el mes.

El inicio de los pagos está previsto para el viernes 9 de enero y se extenderá a lo largo de dos semanas, según la terminación del DNI.

Pensión Universal para el Adulto Mayor: ANSES confirmó cuánto se cobra en enero 2026. Foto: Unsplash.

El haber de la PUAM llegará con una actualización del 2,74%, porcentaje que se aplicó a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones previsionales, en el marco de la fórmula de movilidad vigente. Este ajuste fue oficializado por el organismo previsional a fines de diciembre, una vez concluido el calendario de pagos del último mes del año.

A este aumento se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, una asistencia mensual que el Gobierno nacional mantiene sin modificaciones desde hace dos años. La confirmación de este refuerzo resulta clave para los beneficiarios, ya que representa una porción significativa del ingreso total que perciben los adultos mayores que acceden a esta prestación.

Con la actualización aplicada, el monto base de la PUAM se ubica en $279.439,46. Al incorporar el bono, el ingreso total a percibir durante enero asciende a $349.439,46, superando así el umbral de los $300.000.

Al haber mensual se le suma el bono extraordinario de $70.000. Foto: archivo A24.

Calendario de pago de la Pensión Universal para el Adulto Mayor en enero 2026

En cuanto al cronograma de cobro, la PUAM comparte calendario con las jubilaciones y pensiones mínimas. Tal como establece la ANSES, las fechas se asignan según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

El esquema comienza el 9 de enero para los DNI finalizados en 0 y concluye el 22 de enero para aquellos terminados en 9.

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Pensión Universal para el Adulto Mayor: ANSES confirmó cuánto se cobra en enero 2026. Foto: Freepik

Desde el organismo recomiendan a los beneficiarios consultar los canales oficiales para verificar su fecha exacta de cobro y recordar que no es necesario realizar trámites adicionales para percibir ni el aumento ni el bono, ya que ambos se acreditan de manera automática junto con el haber mensual.

De esta manera, la PUAM vuelve a posicionarse como una de las primeras prestaciones en activarse cada mes, brindando previsibilidad a miles de adultos mayores que dependen de este ingreso para afrontar sus gastos básicos al inicio del año.