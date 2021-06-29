Nico Vázquez y Gimena Accardi llegaron a la Argentina luego del derrumbe en Miami

La pareja sobrevivió al suceso que dejó un saldo de 11 muertos y 150 desaparecidos. Finalmente, tras varias idas y vueltas, pudieron volver al país en un vuelo privado.

Los actores Nicolás Vázquez y Gimena Accardi regresaron en las últimas horas a la Argentina, luego de salvar sus vidas durante el derrumbe del edificio residencial Champlain Towers South, ubicado en Miami Beach, y remarcaron que ahora sienten "un gran alivio".

El viaje de vuelta fue bastante complicado para ellos, ya que se canceló debido a las nuevas restricciones para los ingresos del exterior. Vanesa Bafaro, jefa de prensa de eltrece, explicó que “estaban desesperados por volver, querían llegar y ahora quieren descansar”.

Pudieron ingresar a un vuelo privado de un amigo de Paul Kirzner, socio de Vázquez en su productora y hermano de Adrián Suar; también tuvieron ayuda del consulado argentino para la realización de los trámites correspondientes. Así fue como lograron regresar al país para cumplir con el aislamiento y tener su merecido descanso.

Asimismo, Bafaro agregó que sus pertenencias quedaron en el edificio: “No se sabe cuándo van a habilitar para que retiren las cosas, pero ellos lo único que necesitaban y querían ahora es volver”.

A través de su cuenta de Instagram, Nico Vázquez compartió una fotografía con las siguientes palabras: “Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en estos últimos cinco días que no me creerían”. En la fotografía, también se puede ver el notable golpe en el rostro de Gimena. La actriz se chocó con una palmera en su intento por escapar del derrumbe.

En el mismo posteo, agregó: “Una vez más, me toca pasarla con mi compañera @gimeaccardi, una guerrera única. Y eso ya no me sorprende. Estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Tanta gente se ofreció a ayudarnos. Gracias”.