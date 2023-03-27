Desilusión para los fans: Nico Vázquez salió del teatro y avisó que Messi no estaba allí

Tras un falso rumor, empezaron a juntarse cientos de personas en la puerta del Lola Membrives. La situación se volvió viral en redes.

Lionel Messi y Nico Vázquez. Foto: NA.

Nico Vázquez tuvo que salir del teatro en el que hace su obra para frenar a miles de fans de Lionel Messi, y aclararles que el rosarino, con quien mantiene una amistad, no se encontraba en el lugar. La situación se volvió viral en redes.

En una noche de sábado, el centro porteño estaba lleno de personas: la interminable fila para comer pizza en Guerrín, los fotógrafos aficionados y los teatros llenos, especialmente Tootsie, la nueva sensación de la Calle Corrientes, protagonizada por Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo.

Nico Vázquez salió a calmar a la gente. Video: Instagram.

¿Qué sucedió?

En las últimas horas del sábado, comenzó a circular un rumor en la puerta del teatro: se decía que Messi llegaría para presenciar la segunda función, que comenzaba a las 22.30 h. Cientos de personas se empezaron a amontonar en la puerta.

Curiosos preguntaban qué pasaba y, al escuchar que vendría Messi, se acomodaban en la vereda o en la calle para esperarlo, celular en mano, pensando en la foto o en el video que tendrían con el ídolo mundial.

Finalmente, cuando se juntó demasiada gente en la puerta y ya algunos gritaban o se subían a los contenedores de basura para ver mejor, Nico Vázquez salió la calle y le dijo a los fans que se era un falso rumor.

El actor hablando con la gente. Foto: captura de video.

“Buenas noches a todos. Quiero decirles con mucho respeto que no está Leo en la sala. Hoy no vino a ver la función. Está de festejo en Ezeiza. No viene Messi. Solo para que sepan. Quise salir yo para que me crean. No está, está festejando con todos los jugadores. ¿Ok? Gracias por el cariño”, dijo el actor.

Sin embargo, no todos le creyeron y varias personas se quedaron esperando por Messi, distraídos mirando los atractivos que ofrecía la ciudad, desde la foto con el Obelisco de fondo hasta el show del imitador de Michael Jackson.

Lionel Messi y Nico Vázquez son amigos hace muchos años. El actor visitó al jugador cuando vivía en Barcelona y el futbolista lo fue a ver en el teatro cuando encabezaba “Del otro lado de la cama”.