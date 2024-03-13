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La dramática vida del actor que interpretó a Anakin Skywalker en Star Wars: está internado por un brote psicótico

La mamá de Jake Lloyd, que tiene 35 años, contó algunos detalles sobre la salud mental de su hijo.

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Jake Lloyd en Star Wars. Foto: Instagram/jake_lloyd__
Jake Lloyd en Star Wars. Foto: Instagram/jake_lloyd__
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A 25 años del estreno de “La amenaza fantasma”, la primera entrega de Star Wars, conocida como “La guerra de las galaxias”, muchos de los fans se preguntan qué hay de la vida de los distintos personajes que pasaron por la saga, como por ejemplo de Jake Lloyd, el actor que encarnó Anakin Skywalker.

En la actualidad, Lloyd tiene 35 años y ya no forma parte del mundo audiovisual. En el año 2008 se alejó de la actuación y en marzo del 2023 fue diagnosticado con esquizofrenia. La noticia fue brindada por su madre, Lisa Riley, que en las últimas horas habló sobre la salud mental de su hijo.

Jake Lloyd hizo el papel de Anakin Skywalker en "Star Wars - La amenaza fantasma", en 1999. Foto: captura.
Jake Lloyd hizo el papel de Anakin Skywalker en "Star Wars - La amenaza fantasma", en 1999. Foto: captura.

Jake Lloyd hizo el papel de Anakin Skywalker en “Star Wars - La amenaza fantasma”, en el año 1999. Foto: captura.

Uno de los más trágicos episodios que recordó del actor fue en marzo del 2023, cuando Jake sufrió un brote mientras estaba manejando su auto. En ese momento, el actor interrumpió el andar y causó un caos en la vía pública, por lo que intervino la policía.

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“Decía que tenía que parar el coche. Y lo hizo en medio de tres carriles. Estábamos en el de en medio”, contó su mamá en diálogo con Scripps News. Cuando se acercaron los efectivos policiales, no entendían lo que quería decir el joven. “Nada de lo que decía tenía sentido”, agregó tras revelar que el actor de Star Wars no fue detenido en ese momento y que se lo envió a un centro psiquiátrico para realizar un tratamiento por 18 meses.

La salud del actor

“Se relaciona cada vez mejor con la gente, y es más sociable, lo que está muy bien. Se va pareciendo más al verdadero Jake. Era increíblemente sociable hasta que comenzó con la esquizofrenia”, reveló la mujer.

Sin embargo, su madre también contó que durante la adolescencia del actor notaba algunos síntomas extraños en él. “Nunca nos dijo que escuchaba voces en su cabeza. Pero era así”, lanzó. Además, en el año 2015, Jake estuvo en boca de todos porque protagonizó una persecución con la policía.

La mujer aclaró que la enfermedad del actor puede estar relacionada con la genética, aunque algunos de sus fans señalaron que sus problemas podrían ser por las críticas que recibió en “La amenaza fantasma” cuando tenía tan solo 10 años.

“La verdad es que le habría pasado lo mismo en otras circunstancias. Creo que es algo genético. Y su psiquiatra coincide en que Jake iba a ser esquizofrénico, igualmente, por la familia de su padre”, finalizó Lisa.

Star WarsActor / ActrizBrote psicótico
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