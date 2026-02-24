Rock en Baradero 2026. Foto: Instagram

Se acerca una nueva edición de Rock en Baradero, que esta vez se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de abril. La novedad tiene que ver con que la producción reveló el line up dividido por días, tras el anuncio general de todos los artistas que dirán presente.

De esta manera, se definió la grilla que formará parte del festival que tiene lugar en el Anfiteatro Municipal de Baradero.

El festival tendrá una amplia grilla de artistas. Foto: Prensa Rock En Baradero

Toda la grilla del Rock en Baradero, día por día

Día 1 - 3 de abril : Las Pelotas, La Vela Puerca, La Delio Valdez, Guasones, El Plan de la Mariposa, Turf, Kapanga, Eruca Sativa, Los Espíritus, Dancing Mood, Los Pérez García, Boyler, Camionero, Autos Robados y Seda Carmín.

Día 2- 4 de abril: Babasonicos, Rata Blanca, Catupecu Machu, Los Pericos, Él Mató a un Policía Motorizado, El Kuelgue, Peces Raros, Marilina Bertoldi, Los Tabaleros, Indios, Gauchito Club, El Zar, Kill Flora, Florian, Ilan Amores, Juan Baro y Terapia.

“El 3 y 4 de abril de 2026 en el Anfiteatro Municipal la República del Rock sacudirá la tierra. Un predio pensado para vivir dos jornadas memorables. Una grilla histórica, múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal”, anuncian desde la producción del evento.

Y completan: “Baradero, epicentro de este legendario ritual argentino invita nuevamente a congregarnos junto al río, a dejar el ruido de las ciudades, parar el reloj y planificar dos días a puro disfrute”.

Rock en Baradero 2026: cuánto salen las entradas

Las entradas para la edición 2026 de Rock en Baradero se venden con un precio que arranca en $200.000 por ambos días, sumado al cargo de servicio. Los tickets se pueden adquirir a través de la página oficial de LivePass.

Además, las entradas por día están en $120.000, más el precio de servicio.

Rock en Baradero 2026 Foto: Prensa

Cómo llegar al Rock en Baradero 2026

Una de las claves de este festival bonaerense es que está a poca distancia de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que resulta un plan ideal para hacer una escapada con la música como excusa. Además, está muy cerca de las fronteras provinciales con Santa Fe y Entre Ríos, lo que habilita la llegada desde distintos puntos del país.