Muerte de Gaspi: cuándo y cómo será el proceso para repatriar el cuerpo del youtuber tras el accidente en Río de Janeiro

Murió Gaspi, youtuber argentino. Foto: Instagram @gaspipd

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, sigue generando conmoción entre sus seguidores y en el mundo de las redes sociales. El creador de contenido argentino falleció el domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. Allí también perdieron la vida 5 personas más: el músico estadounidense, Oliver Tree, el filmmaker argentino Lucas Vignale, el productor brasilero Lucas Brito Cháves y los dos pilotos.

Mientras avanza la investigación para determinar cómo sucedió el siniestro, también se comenzó con el proceso administrativo y judicial para permitir los restos de Gaspi y Lucas Vignale a la Argentina. Según informaron fuentes oficiales, las autoridades brasileñas ya trabajan en los procedimientos previos a la liberación del cuerpo.

Gaspi, youtuber argentino.

Sin embargo, según indica la Cancillería Argentina, se trata de un trámite que suele demandar varios días, ya que involucra pericias forenses, documentación legal y autorizaciones sanitarias antes de que pueda concretarse la repatriación.

Cuándo podrían repatriar el cuerpo de Gaspi

De acuerdo con la información difundida por Cancillería, la Policía de Brasil dispondrá de aproximadamente una semana para completar las actuaciones necesarias y liberar los restos del influencer argentino. Durante ese período se realizarán las pericias vinculadas a la investigación del accidente y los procedimientos de identificación correspondientes.

Una vez finalizada esa etapa, el cuerpo quedará a disposición de la familia, que será la encargada de coordinar el traslado hacia la Argentina. Por el momento no existe una fecha confirmada para el regreso de los restos al país.

Así quedó uno de los helicópteros que protagonizaron el accidente fatal donde murió Gaspi.

La repatriación de restos humanos requiere una serie de pasos obligatorios establecidos por las autoridades brasileñas y argentinas. En primer lugar, debe emitirse el certificado de defunción y completarse toda la documentación judicial relacionada con el fallecimiento.

Luego, las autoridades competentes deben autorizar la liberación del cuerpo y emitir los certificados sanitarios necesarios para el traslado internacional. También se exige que el féretro cumpla con las normas vigentes para el transporte aéreo internacional de restos humanos. Una vez reunida toda la documentación, una empresa funeraria especializada coordina el traslado con la aerolínea correspondiente para concretar el regreso al país de origen.

Qué rol cumple el Consulado argentino en la repatriación del cuerpo de Gaspi y Lucas Vignale

Aunque el Consulado argentino acompaña a los familiares y brinda asistencia administrativa durante el proceso, lo cierto es que no tiene intervención directa en la contratación ni en la organización del traslado. Por ese motivo, una vez que los restos son liberados por las autoridades brasileñas, la gestión queda en manos de la familia.

La última foto de Gaspi. Foto: Instagram: @lucasvignale

Mientras se espera el proceso burocrático y avanza la investigación, miles de usuarios en las redes sociales y sus colegas youtubers lo siguen despidiendo en las distintas plataformas con videos, saludos y llantos, conmocionados por la noticia.