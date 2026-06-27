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Se conocieron videos del accidente fatal de Ernestina Pais y crece la investigación sobre los últimos segundos

Se conocieron videos del accidente en el que murió Ernestina Pais. La Justicia analiza cámaras, testimonios y la mecánica del choque con el Tren de la Costa.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Ernestina Pais murió tras sufrir accidente ferroviario en Martínez
Ernestina Pais murió tras sufrir accidente ferroviario en Martínez Foto: captura
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La muerte de Ernestina Pais generó una enorme conmoción en el mundo del espectáculo, la televisión y el periodismo argentino. En las últimas horas se conocieron videos registrados por cámaras de seguridad que muestran parte de la secuencia del accidente fatal ocurrido en un paso a nivel de Martínez, partido de San Isidro. Según la información difundida, la periodista y conductora circulaba en su auto cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

El hecho ocurrió el viernes 26 de junio de 2026, minutos antes de las 19.30, en el cruce ferroviario ubicado en Sáenz Peña y El Cano. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el vehículo que manejaba Pais ingresó al paso a nivel y fue impactado sobre el lateral del conductor por el tren. La Justicia busca establecer con precisión qué ocurrió durante esos segundos clave.

Así el Tren de La Costa chocó el auto de Ernestina Pais.Video: @Nicolimassosa

Las imágenes que comenzaron a circular forman parte del material que será analizado por los investigadores. En ellas se observa la secuencia previa al impacto y el momento en que el auto queda involucrado en la colisión ferroviaria. Por tratarse de una investigación en curso, los videos podrían ser determinantes para reconstruir la mecánica del siniestro.

Qué se sabe del choque con el Tren de la Costa

Según fuentes policiales citadas por distintos medios, Ernestina Pais conducía un vehículo Honda de color negro y viajaba sola al momento del accidente. Tras el impacto, personal policial, bomberos y equipos de emergencia llegaron al lugar, donde constataron que la conductora había fallecido en el acto.

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La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez, que deberá determinar las circunstancias exactas del hecho. Entre las medidas previstas se encuentran el análisis de cámaras de seguridad, el relevamiento del funcionamiento del paso a nivel y la toma de testimonios a personas que estaban cerca de la zona al momento del choque.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer por qué el vehículo ingresó al cruce ferroviario. Las primeras versiones indican que la barrera se encontraba baja, aunque esa información deberá ser corroborada oficialmente con las pericias, los registros fílmicos y los testimonios recolectados.

El testimonio de un vecino que intentó asistirla

En medio del dolor por la noticia, también se conoció el testimonio de un vecino que fue uno de los primeros en acercarse al lugar del accidente. El hombre contó que escuchó un fuerte impacto y salió rápidamente para ver qué había ocurrido. Según relató, varias personas intentaron ayudar, pero no pudieron abrir las puertas del vehículo debido al estado en el que había quedado tras la colisión.

En el video se escucha la bocina del tren. Video: @mauroszeta

El testigo explicó que en un primer momento no reconocieron a la conductora y que le hablaron en reiteradas oportunidades para intentar obtener una respuesta. Sin embargo, según su relato, Ernestina Pais no respondió a los llamados. Esos minutos posteriores al choque fueron de desesperación para los vecinos y las personas que se acercaron al cruce ferroviario.

La conmoción en el ambiente artístico y periodístico

La noticia impactó de lleno en colegas, amigos y seguidores de Ernestina Pais. La conductora tenía 54 años y una extensa trayectoria en medios de comunicación. A lo largo de su carrera participó en programas de televisión, radio y teatro, y se convirtió en una figura reconocida por su estilo directo, espontáneo y cercano al público.

En los últimos años, Pais también había hablado públicamente sobre sus problemas personales, su salud mental y su proceso de recuperación, lo que la acercó aún más a muchas personas que valoraban su sinceridad. Su muerte inesperada provocó mensajes de dolor en redes sociales y muestras de afecto por parte de figuras del espectáculo.

Murió Ernestina Pais a los 54 años
Una formación del Tren de la Costa arrolló el auto donde se trasladaba. Foto: Canal 12 y UFI Martínez

Además, trascendió que la periodista se dirigía a cumplir con un compromiso teatral vinculado a la obra en la que participaba. Esa información profundizó la conmoción entre sus compañeros de elenco, que aguardaban su llegada antes de conocer la trágica noticia.

La Justicia analiza cámaras, pericias y testimonios

Con los videos ya incorporados a la causa, los investigadores intentan ordenar la secuencia completa del accidente. El análisis buscará determinar el estado de la barrera, la velocidad de la formación, la posición del vehículo y los segundos previos al impacto. También será clave el aporte de testigos que hayan visto el momento en que el auto ingresó al paso a nivel.

Por ahora, la causa continúa en etapa inicial y no hay una conclusión definitiva sobre la mecánica del hecho. Las autoridades deberán reunir todos los elementos probatorios antes de establecer oficialmente cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais.

La muerte de la periodista deja una profunda tristeza en el público y abre una investigación que buscará responder la pregunta central: qué pasó en los últimos segundos antes del choque fatal con el Tren de la Costa.

Ernestina PaisMuerteAccidente de tren
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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