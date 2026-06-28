El último adiós a Ernestina Pais: cómo será el emotivo velatorio que reunirá a sus amigos y familiares

Ernestina Pais Foto: redes

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y el periodismo. En medio del dolor, familiares y amigos comenzaron a organizar el último adiós a la reconocida conductora, cuya partida despertó una ola de mensajes de afecto y condolencias.

A través de un comunicado difundido por su entorno, confirmaron que el velorio de la periodista convocará -además de a familiares y amigos cercanos- a todo aquel que desee despedirla y rendirle homenaje por su trayectoria en radio y televisión.

Velorio de Ernestina Pais Foto: X

Según indicaron, el último adiós será el domingo 28 de junio en la sala Alessandria, ubicada en la planta baja de Avenida Córdoba 5084. Familiares, amigos y seres queridos están invitados a acompañar la despedida, en una ceremonia que comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 11.30.

Finalizado el velorio, se realizará la partida hacia el cementerio de Chacarita, donde se llevará a cabo una ceremonia para darle el último adiós a la periodista que falleció el viernes en un accidente con el Tren de la Costa.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

El resultado preliminar de la autopsia de Ernestina Pais

De acuerdo con la información difundida, el informe preliminar determinó que Ernestina Pais sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del choque entre el tren y el automóvil que conducía. Aunque este primer resultado ya aporta un elemento central para la causa, los investigadores aún esperan el estudio definitivo para sumar precisiones médicas y periciales.

La noticia impactó de lleno en el ambiente artístico, donde Ernestina era reconocida por una extensa trayectoria en televisión, radio y teatro. Su muerte no solo generó dolor entre colegas y seguidores, sino que también abrió una investigación judicial para reconstruir con exactitud qué ocurrió en los segundos previos al choque.

Ernestina Pais murió a los 54 años tras un accidente Foto: Foto redes

El siniestro ocurrió el viernes 26 de junio por la noche en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez. Según las primeras reconstrucciones, la conductora manejaba un auto negro cuando fue impactada en el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa.

Las primeras hipótesis de la investigación señalan que el vehículo habría intentado atravesar el paso a nivel cuando las barreras estaban bajas. Esa secuencia, según se informó, quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, material que será clave para establecer la mecánica del hecho.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, constataron que Ernestina Pais era la única ocupante del auto y que había fallecido en el lugar. En la escena trabajaron efectivos policiales, bomberos y peritos, mientras la causa quedó a cargo de la UFI de Martínez.