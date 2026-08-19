“Se me hace imposible cantar un verso”: qué dice la letra de “La flor de mi vida”, la canción que Lucas Sugo le dedicó a su hija Florencia

Florencia, la hija de Lucas Sugo. Foto: X/@portalmvd

La muerte de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, ocurrida este miércoles a los 23 años tras una larga lucha contra el cáncer, volvió a poner en primer plano una de las canciones más significativas de la carrera de Lucas Sugo. Se trata de “La flor de mi vida”, el tema que el cantante uruguayo escribió para celebrar los 15 años de su hija y que, con el paso del tiempo, adquirió un significado mucho más profundo.

La canción fue incluida en el álbum Canciones que amo, publicado en 2018, y rápidamente se transformó en un retrato musical del vínculo entre padre e hija. Desde sus primeros versos, Sugo refleja el orgullo de ver crecer a Florencia y acompañarla en cada etapa de su vida.

La historia detrás de “La flor de mi vida”

La letra describe la mirada de un padre que observa cómo su hija deja atrás la infancia y se prepara para construir su propio camino. En uno de los pasajes más recordados, Sugo la define como la persona que le enseñó el verdadero significado del amor desde el día de su nacimiento.

Murió Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija de Lucas Sugo. Foto: X/@tv12misiones

El tema nació como un regalo para una celebración familiar, pero años después se convirtió en una pieza cargada de emoción. Lo que comenzó como una canción festiva terminó transformándose en un símbolo de la relación que ambos construyeron a lo largo de los años.

Qué dice la letra de “La flor de mi vida”

...Parece mentira mira como el tiempo, pasa tan deprisa en un mismo momento, hoy tus alas piden nuevo cielos, lo que no pasa es este amor que por ti siento.

Hija mía veo cómo vas creciendo, tan hermosa por fuera y por dentro, cuesta un poco ver que ya, aquella niña hoy pasó la edad, a nueva flor con sueños que, ya son propios de una mujer.

La flor de mí amada hija mía, la que el verbo amar me enseñó desde el día, que su primer llanto afirmó que podía, sentir puro amor y querer sin medidas, La flor de mi vida...

Parece mentira mira como el tiempo, pasa tan deprisa en un mismo momento, hija amada mía, mírate al espejo, verás como Dios puso su mejor empeño , para transformar en realidad mi sueño, de verte crecer para emprender tu vuelo, cuesta un poco ver que ya, aquella niña hoy pasó la edad, a nueva flor con sueños que, ya son propios de una mujer.

La flor de mí amada hija mía , la que el verbo amar me enseñó desde el día, que su primer llanto afirmó que podía, sentir puro amor y querer sin medidas, La flor de mi vida

La flor de mí amada hija mía, la que el verbo amar me enseñó desde el día, que su primer llanto afirmó que podía, sentir puro amor y querer sin medidas , La flor de mi vida.

Parece mentira mira como el tiempo, pasa tan deprisa en un mismo momento...

La enfermedad de Florencia cambió para siempre el sentido de la canción

Todo cambió a comienzos de 2025, cuando Florencia recibió un diagnóstico oncológico. Desde entonces, el artista reconoció que la carga emocional vinculada a esa canción era tan fuerte que ya no podía volver a interpretarla.

En una entrevista concedida al diario El País de Uruguay, Sugo reveló que había pensado en grabar nuevamente “La flor de mi vida” para un proyecto retrospectivo de su carrera. Sin embargo, confesó que no logró hacerlo porque había un verso que le resultaba imposible cantar.

La situación también afectó su relación con gran parte de su repertorio familiar. El músico admitió que incluso escuchar algunas de las canciones dedicadas a sus hijos le generaba un impacto emocional que no estaba preparado para afrontar.

Los mensajes de Florencia durante el tratamiento

Mientras atravesaba el tratamiento, Florencia decidió compartir públicamente parte de su experiencia. En marzo de 2026, al cumplirse un año desde el diagnóstico, publicó una reflexión en redes sociales en la que habló sobre los desafíos, las incertidumbres y la importancia de valorar cada momento de la vida.

En ese mensaje alentó a sus seguidores a no postergar los afectos y a aprovechar cada oportunidad para expresar amor a sus seres queridos. Su frase de cabecera durante ese proceso fue: “Un día a la vez”, una consigna que acompañó gran parte de su recuperación.

Dolor por la muerte de Florencia, la hija de Lucas Sugo. Foto: X/@la100fm

El difícil último tramo y la despedida

Durante los meses finales, Lucas Sugo acompañó de cerca a su hija. En julio viajó a Boston, Estados Unidos, para estar junto a ella durante el ingreso a un ensayo clínico. Semanas después reconoció públicamente que la enfermedad había avanzado y volvió a destacar la fortaleza con la que Florencia enfrentaba cada desafío.

El sábado previo a su fallecimiento, el cantante había pedido una cadena de oración durante un recital en la ciudad bonaerense de Junín. Visiblemente afectado, se retiró sin realizar el tradicional cierre del espectáculo y expresó su deseo de volver pronto con mejores noticias.

La confirmación de la muerte llegó este miércoles a través de un comunicado difundido por el entorno del artista. En el mensaje, familiares y colaboradores despidieron a Florencia Victoria Sugo Da Rosa y destacaron el recuerdo imborrable que deja entre quienes la acompañaron durante toda su vida. Junto a Lucas Sugo, la joven era parte de una familia integrada también por sus hermanos Lucas Agustín e Isabella, quienes fueron un apoyo fundamental durante el proceso de enfermedad.