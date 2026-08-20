Tiene solo 5 capítulos, fue creada por el responsable de “The Last of Us” y es una de las miniseries más cautivantes para ver en HBO Max

Chernobyl, serie de HBO, con Jared Harris, Stellan Skarsgard y Jessie Buckey. Foto: HBO

Las series cortas y basadas en hechos reales siguen captando la atención del público. No importa cuándo se hayan estrenado. Recrear una historia verídica en una adaptación audiovisual atrae no solo a los más cinéfilos sino a espectadores de todo tipo. HBO Max cuenta con decenas de series de estas características para ver en cualquier momento de la semana como Chernobyl, protagonizada por Stellan Skarsgård, Jared Harris y Jessie Buckey.

La miniserie tiene solo cinco episodios y ha sido una de las más aclamadas de los últimos tiempos con una importante cantidad de premios y elogios de la crítica especializada. Como no tiene segunda temporada, resulta una excelente opción para aquellos que quieran pasar el día de la mano de una maratón audiovisual.

De qué trata Chernobyl, la aclamada miniserie de 5 episodios

Creada por Johan Renck y Craig Mazin, quien además llevó a cabo el guion de la miniserie, Chernobyl está basada en el desastre nuclear ocurrido el 26 de abril de 1986 al norte de Prípiat, una región que en aquel momento pertenecía a la Unión Soviética. De hecho, la serie inicia ese mismo día a la madrugada y se sitúa en la Central Nuclear de Chernobyl justo después de que el reactor número 4 de la planta explotara de manera inesperada.

La serie de HBO Max recrea todas las consecuencias provocadas por la catástrofe como la exposición a la radiación y la inminente evacuación del lugar. Asimismo, sigue de cerca los efectos que el desastre tuvo sobre las familias de los trabajadores que se encontraban en el lugar en ese momento y la posterior investigación secreta del gobierno.

La mente detrás del éxito: el trabajo de Craig Mazin, creador de The Last of Us

Craig Mazin es un guionista con una carrera ecléctica y diversa. Estudió Psicología en la Universidad de Princeton y se graduó en 1992. Sin embargo, al poco tiempo, comenzó a interesarse por el cine y la escritura. Pero sus inicios estuvieron vinculados a la comedia y a la sátira. De hecho, es el creador de toda la saga de Scary Movie y de ¿Qué pasó ayer?, donde auspició de guionista.

En 2019, su carrera profesional cambió por completo con la oportunidad de estar al mando de una serie sobre un hecho historico y de tanta trascendencia mundial como lo es el desastre de Chernobyl. El guionista recibió elogios por parte de la crítica que le valieron dos premios Emmy a “Mejor guion” y “Mejor miniserie”, ya que también fue su productor ejecutivo.

Chernobyl ganó como "Mejor miniserie" en los premios Emmy 2019. Foto: HBO

Gracias al éxito de esta miniserie, HBO volvió a confiar en él, algunos años más tarde, para que llevara a cabo la adaptación audiovisual del mítico videojuego The Last of Us.

Basada en el libro Voces de Chernobyl de Svetlana Aleksiévich: la historia real del desastre nuclear de 1986

Además de estar basada en una historia real, la serie tomó para su estructura narrativa gran parte del libro Voces de Chernobyl, escrito por la periodista Svetlana Aleksiévich y publicado en 1997. En su obra, la escritora suma entrevistas y testimonios de personas que fueron testigos del accidente nuclear como bomberos, médicos y científicos.

A diferencia de la serie, el libro pone el foco en las experiencias personales y no tanto en la cronología histórica del desastre. Sin embargo, Craig Mazin reconoció que leyó el libro para iniciar su guion adaptado y tomar elementos de inspiración.

El reparto principal: la actuación estelar de Jared Harris, Emily Watson y Stellan Skarsgård

El elenco de Chernobyl cuenta con actores de primer nivel, empezando con el actor sueco, Stellan Skarsgård, quien interpreta a Borís Shcherbina, un alto funcionario de la Unión Soviética. Su papel le valió un Globo de Oro al “Mejor actor de reparto”. En tanto, Jared Harris da vida al científico Legásov, quien debe investigar el hecho supeditado a las presiones del gobierno ruso. El actor británico recibió una nominación al “Mejor actor de una miniserie” en los premios Emmy.

Stellan Skarsgård y Jared Harris. Foto: HBO

En tanto, Emily Watson interpreta a Ulana Khomyu, una científica inmersa en la investigación del accidente. Vale aclarar que el personaje fue una invención de Mazin, ya que no existió en la vida real.

Reconocimiento de la crítica y premios Emmy: por qué la miniserie logró una puntuación perfecta

Después de su estreno en HBO, la serie recibió 10 premios Emmy entre los que se encontraron “Mejor dirección”, “Mejor guion” y “Mejor miniserie de TV”. Además, la composición musical estuvo a cargo de la artista islandesa, Hildur Guðnadóttir, y recibió críticas ampliamente positivas.

Si bien la serie cuenta con licencias dramáticas, el buen recibimiento del público y de la crítica estuvo vinculado a su recreación histórica, además, de grandes aciertos a nivel de fotografía, vestuario y edición.

La serie tiene cinco capítulos. Foto: HBO

Dónde ver online Chernobyl

Actualmente, Chernobyl se puede ver en la plataforma de streaming, HBO Max, disponible desde su estreno el 6 de mayo de 2019. Además, con Telecentro, también podés disfrutar de la miniserie en la pantalla de tu casa con el pack HBO.