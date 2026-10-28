Receta de tortillitas de camarones típicas de Cádiz: “Se necesitan 100 gramos de camarones, harina y cebolla de verdeo”

Cómo hacer tortillitas de camarones típicas de Cádiz: “Se necesitan 100 g de camarones, harina y cebolla de verdeo” Foto: Gemini

Las tortillitas de camarones son una de las tapas más emblemáticas de Cádiz, en el sur de España. Finitas, doradas y bien crocantes, se destacan por su sencillez y por el protagonismo de los camarones pequeños, que le dan sabor y textura a cada bocado.

A diferencia de otras tortillas, esta receta no lleva huevo. La masa se arma con harina de trigo, harina de garbanzos, agua, cebolla de verdeo y perejil, y se fríe en pequeñas porciones para lograr ese toque crujiente que las hace irresistibles.

Los ingredientes para hacer tortillitas de camarones

100 g de camarones pequeños

100 g de harina de trigo

100 g de harina de garbanzos

50 g de cebolla de verdeo picada

Perejil fresco picado, a gusto

250 ml de agua fría

Sal, a gusto

Aceite de oliva para freír

Cómo hacer tortillitas de camarones típicas de Cádiz: “Se necesitan 100 g de camarones, harina y cebolla de verdeo” Foto: Gemini

El paso a paso para lograr tortillitas finas y crocantes

En un bol, mezclá la harina de trigo con la harina de garbanzos. Sumá la cebolla de verdeo picada, el perejil fresco, los camarones y una pizca de sal. Incorporá el agua fría de a poco, revolviendo hasta obtener una mezcla bastante líquida, que se pueda extender fácilmente en la sartén.

Dejá reposar la preparación en la heladera durante 30 minutos. Antes de cocinar, mezclá de nuevo y revisá la consistencia: si está muy espesa, agregá un poco más de agua. Este detalle es clave para que las tortillitas salgan bien finitas y no se conviertan en buñuelos.

Calentá abundante aceite de oliva en una sartén amplia. Cuando esté bien caliente, volcá una cucharada de la mezcla por vez, dejando espacio entre cada una para que se extiendan y formen discos delgados.

Freí las tortillitas hasta que estén doradas y crocantes en los bordes. Dales la vuelta para que se cocinen parejo y retiralas cuando tengan el punto justo. Colocalas sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite y servilas recién hechas.

El secreto para que salgan perfectas

La clave está en lograr una masa ligera y no sobrecargar cada porción. Si la mezcla queda muy espesa o las tortillitas se hacen gruesas, pierden la textura típica de la receta gaditana.

Conviene freírlas en tandas chicas para que el aceite no pierda temperatura. Así, las tortillitas de camarones quedan bien doradas y crocantes, listas para disfrutar como en las tradicionales tapas de Cádiz.