Mató a tres adolescentes de 16 años, la Policía lo dejó ir y murió impune: el ADN reveló su identidad 29 años después

El caso del "Estrangulador del Sábado por la noche", el asesino en serie que fue identificado dos décadas después de sus crímenes. Foto: Dominio Público (Imagen remasterizada con IA)

“Jack, el destripador” y “El Zodíaco” comparten otra importante característica además de ser dos de los asesinos seriales más famosos en la historia policial mundial y es que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron en verdad. En el caso del homicida inglés que llevó a cabo la mayoría de sus crímenes en la localidad de Whitechapel, en Londres, Reino Unido, se cree que podría haber sido el barbero polaco Aaron Kosminski. Sin embargo, no es una confirmación 100%.

Por otro lado, las autoridades estadounidenses nunca pudieron confirmar la identidad del asesino en serie estadounidense que operó en el norte de California en los años 60 y que mató a cinco personas.

En este sentido, parecía que el denominado “Estrangulador de los sábados por la noche”, quien cometió sus asesinatos al sur de Gales en 1973 iba a correr con la misma suerte. Solo que finalmente tres décadas después de sus crímenes, la Policía británica logró identificarlo: el homicida era Joseph William Kappen, también conocido como Joe Kappen.

Los crímenes del “Estrangulador de los sábados por la noche”, el asesino que permaneció tres décadas impune

Los asesinos se convierten en asesinos seriales no solo cuando el número de sus víctimas aumenta también cuando existe un patrón que gira a en torno a cómo cometen sus crímenes. Esto puede ser un lugar específico o una edad, género o característica física determinada que hace que elija a esas personas una y otra vez.

“El Estrangulador de los sábados por la noche” atacó por lo menos a tres chicas de 16 años a la salida de una serie de bares de Gales en la madrugada de diferentes fines de semana del año 1973. Además, a partir de los análisis forenses se confirmó que todas las víctimas habían sido agredidas sexualmente antes de ser asesinadas.

Sandra Newton, la primera víctima

Julio de 1973. Briton Ferry, Neath Port Talbot, Gales. Sandra (16) salió como cualquier adolescente con su novio en la noche de un sábado. Sin embargo, nunca regresó a su casa. La familia denunció su desaparición y, a las pocas horas, comenzó su búsqueda. El cuerpo de la joven apareció en una alcantarilla de desagüe en el área de Llandarcy.

Geraldine Hughes, la segunda víctima

Solo dos meses después del asesinato de Sandra, ocurrió el de Geraldine. El 15 de septiembre de 1973, la joven de 16 años había ido con unos amigos al bar Top Rank, en Swansea. Le ocurrió lo mismo que a la primera víctima: no volvió a casa y su cuerpo fue hallado por las autoridades en Llandarcy días después.

Imagen ilustrativa de un vehículo policial británico de la década de 1970. No corresponde a una fotografía del operativo original. Foto: Imagen creada con IA

Pauline Floyd, la tercera víctima

El homicidio de Paulina, amiga de Geraldine, tuvo lugar ese mismo día. El asesino la secuestró también al salir del bar Top Rank y descartó sus restos en una descampado de Neath Port Talbot a solo unos metros de donde había sido encontrada Geraldine.

Con la tercera víctima, la Policía galesa ya sabía que se trataba de un asesino en serial que operaba los sábados por la noche y que atacaba a adolescentes mujeres. Por tal motivo, los medios locales comenzaron a llamarlo “El estrangulador de los sábados por la noche”.

¿Qué elementos contenía el expediente judicial hasta el momento?

Por aquellos años, la declaración de testigos era fundamental para tratar de tener una especie de identikit del posible asesino. Hasta el momento, los investigadores habían podido recabar, a partir de los testimonios que, por ejemplo, Geraldine y Pauline, el día del crimen, se habían subido a un vehículo Morris modelo 1100 de color claro aparentemente conducido por un hombre joven.

Pese a que esta pista fue vital para la pesquisa policial, lo cierto es que llegaron a interrogar a más de 35 mil sospechosos, según detalló la BBC. Los datos que poseían solo indicaban que el individuo podía llegar a tener unos 30 a 40 años, era de altura media y con cabello castaño.

Imagen ilustrativa de un automóvil Morris 1100, similar al que habría sido visto por testigos durante la investigación. Foto: Imagen creada con IA

Por más de veinte años, las familias de Sandra, Geraldine y Pauline buscaron justicia y reclamaron una y otra vez a las autoridades policiales que dieran con el homicida. Sin embargo, eso recién ocurrió a inicios de la década del 2000.

La identificación de Joseph Kappen como el “Estrangulador de los sábados por la noche”

Para el 2000, la tecnología forense y pericial ya había avanzado lo suficiente y eso fue de mucha ayuda para la investigación de estos asesinatos. El objetivo de los investigadores era que este caso no quedara impune como tantos otros.

La Policía de Gales obtuvo datos genéticos dispuestos en las prendas de Pauline y Geraldine: se trataba de partículas de semen del mismo hombre. Cuando analizaron la ropa de Sandra también recabaron ese ADN. El sujeto había actuado en los tres casos.

¿Qué pasó a partir de este avance en la investigación? Las autoridades se encontraron con un problema y una pregunta clave: ¿de quién era ese ADN y cómo encontrarlo si no estaba en ninguna lista de criminales?

Cementerio de Gales en el que exhumaron los restos de Joseph Kappen. Foto: UK

El objetivo era hallar al menos a algún descendiente o pariente que mostrara similitudes con esos datos genéticos. Después de una intensa búsqueda, se quedaron con al menos 100 perfiles y uno de ellos fue el de Paul Kappen, un hombre que había sido arrestado por una serie de robos de vehículos. “¿Era él el asesino?“, se preguntaron los investigadores. Lo cierto es que Kappen tenía solo siete años en 1973, entonces, no podía ser el homicida, pero su padre Joseph, sí.

Para cuando encontraron al asesino en serie de Gales, éste ya había muerto

Joseph era un hombre galés que había nacido el 30 de octubre de 1941. En 1973, tenía 32 años y para sorpresa de las autoridades, había sido uno de los sospechosos interrogados por la Policía en esa época. No obstante, por falta de pruebas lo dejaron ir.

¿Quién era Joseph Kappen? Los investigadores pudieron confirmar que el sujeto se había casado y que además tenía una hija; y que por varios años, había trabajado como chofer de colectivos y camiones. Pero se encontraron con un problema a la hora de ordenar su detención: el sujeto había muerto el 17 de junio de 1990 a causa de un cáncer de pulmón.

La Policía galesa autorizó una exhumación de sus restos para confirmar definitivamente que había sido el “Estrangulador de los sábados por la noche”. Finalmente, los resultados se conocieron en 2002 y para las familias de las víctimas fue concluyente: el asesino en serie más buscado en los años 70 en Gales había sido Joseph Kappen.