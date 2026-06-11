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México se mantiene como el país de América Latina más perseverante del Mundial 2026: qué récord podría revertir este año

México conoce muy bien las emociones mundialistas: de la alegría total a la tristeza absoluta. Un repaso por sus peores momentos y sus mejores actuaciones.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El récord que mantiene México que podría revertirse este año.
El récord que mantiene México que podría revertirse este año. Foto: EFE
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La historia del Mundial de la FIFA está atravesada por momentos de todo tipo, que van desde la alegría total a la tristeza absoluta, y hay una selección de América Latina que conoce bien ambos extremos: México.

El “Tricolor” logró consolidarse como uno de los países más constantes del planeta gracias a sus múltiples clasificaciones a los Mundiales, aunque también acumula algunas de las eliminaciones más dolorosas y un récord que nadie quisiera tener: participó en casi 20 ediciones y no ganó ninguna.

México y el impresionante récord sin ganar la Copa del Mundo: en cuántos Mundiales participó

Contando el de 2026, México jugó 18 Copas del Mundo, número que lo convierte en uno de los países con más participaciones mundialistas.

Además, fue sede en 3 ocasiones. Sin embargo y pese a tantas chances, el gran pendiente continúa siendo superar la barrera de los cuartos de final, instancia que alcanzó tan solo en dos ocasiones.

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Los hinchas Mexicanos sueñan con el Mundial. Foto: REUTERS

Cuáles fueron las mejores actuaciones históricas de la selección mexicana

Precisamente, las mejores actuaciones históricas del “Tri” se dieron cuando el país fue anfitrión. En México 1970, el seleccionado norteamericano firmó una campaña histórica llegando hasta los cuartos de final. Jugadores como Enrique Borja y Javier Valdivia alimentaron el sueño mundialista, que terminó con la goleada 1-4 frente a Italia, que terminaría siendo subcampeón.

En el Mundial de México 1986, los mexicanos volverían a igualar su mejor resultado histórico, en esta ocasión gracias a figuras como Hugo Sánchez y Manuel Negrete. El camino del equipo anfitrión terminó al caer penales 1-4 en los penales (el partido terminó 0-0) contra Alemania Federal.

Otro torneo recordado por los hinchas mexicanos fue Brasil 2014, cuando el “Tri” estuvo cerca de alcanzar los cuartos, pero el equipo dirigido por Miguel Herrera quedó eliminado en octavo de final ante Países Bajos con un polémico penal sobre Arjen Robben.

El polémico penal ante Arjen Robben que dejó afuera a México del Mundial de Brasil 2014. Foto: REUTERS

Cuáles fueron los peores momentos del equipo más perseverante de América Latina

Entre las peores actuaciones históricas de México en la Copa del Mundo se encuentra su desastrosa participación en el Mundial Argentina 1978, torneo en el que perdió los 3 partidos de fase de grupos (Alemania Federal, Polonia y Túnez), recibiendo 12 goles y marcando tan solo 2. Aquella temprana y vergonzosa eliminación es una de las decepciones históricas más recordadas en el fútbol mexicano.

En Italia 1990, la selección mexicana no sufrió una eliminación dolorosa ni una derrota en la cancha, sino que no disputó la Copa del Mundo debido al llamado escándalo de “Los cachirules”.

También conocido como “El Cachirulazo” el hecho se debió a una trampa organizada por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en 1988, que consistió en la falsificación de actas de nacimiento de futbolistas para inscribirlos deliberadamente con menor edad en las clasificatorias del Sub-20 a la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989.

Como consecuencia, la FIFA castigó a México expulsándolo de toda competición internacional por dos años, dejándolo fuera del Mundial de Italia 1990 y de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Más cercano en el tiempo, en Qatar 2022, México quedó eliminado en fase de grupos (empató con Polonia, perdió con Argentina y le ganó a Arabia Saudita), rompiendo así una racha de siete Mundiales consecutivos avanzando a octavos de final.

Mundial 2026Selección MéxicoAmérica Latina
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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