Palpitando la Navidad: seis ideas de relleno para preparar un delicioso y fresco pionono

Hay varias opciones para salir de lo tradicional y agasajar a tus invitados. A continuación, las alternativas más tentadoras.

El pionono es un clásico imprescindible en las mesas familiares de Navidad y Año Nuevo. Si bien el de jamón y queso es el más tradicional y casi nunca falta, hay una gran variedad de opciones creativas para disfrutar de esta delicia en las celebraciones.

A continuación, te dejamos los seis rellenos más originales para que sorprendas a tus invitados con un sabor único y fuera de la común.

Pionono salado: los rellenos más originales

Relleno de roquefort y nueces

Base de roquefort con crema y mayonesa

Nueces picadas

Relleno de guacamole y pollo desmenuzado

Base de guacamole casero (palta, tomate, cebolla y jugo de limón).

Pollo desmenuzado bien condimentado con especias como pimentón y ajo en polvo.

Un toque de hojas de cilantro fresco.

Relleno mediterráneo

Hummus como base.

Tiras de berenjenas asadas.

Tomates secos rehidratados y aceitunas negras picadas.

Espinaca fresca para un toque crujiente.

Relleno vegetariano estilo caprese

Rodajas finas de tomate fresco.

Mozzarella rallada o en tiras.

Pesto de albahaca como base.

Relleno de atún y palta

Atún desmenuzado mezclado con mayonesa y jugo de limón.

Láminas de palta.

Cebolla morada picada para un sabor intenso.

Relleno tropical

Pollo desmenuzado mezclado con salsa agridulce.

Trozos de ananá y morrón rojo.

Hojas de rúcula para un toque fresco.

Un clásico infaltable en las fiestas: el corte de carne barato ideal para preparar el mejor matambre arrollado

La tortuguita de cerdo es un corte ideal y económico para hacer matambre. Esta alternativa se destaca por su textura tierna y su equilibrio perfecto entre grasa y carne magra, lo que le aporta un sabor inigualable y la hace perfecta para rellenos y cocciones lentas. Además, su precio amigable la convierte en una opción atractiva para probar en la cocina.

Cabe resaltar que, quienes lo prueban, suelen quedar sorprendidos por su sabor y jugosidad, ya que combina lo mejor de la carne sin huesos con el toque de grasa justo y se puede adaptar a diferentes métodos de cocción, desde el horno hasta la parrilla.

Además del matambre arrollado, este corte es ideal para estofados, milanesas o incluso como un asado rápido a las brasas. Por su tamaño y consistencia, también funciona genial en preparaciones con hierbas, vegetales o salsas, logrando platos tiernos y llenos de sabor.

Cuánto cuesta la tortuguita de cerdo

Generalmente, se puede encontrar a $5.599 por kilogramo. Sin embargo, su precio se vuelve mucho más económico aplicando el 35% de descuento que ofrece Cuenta DNI en carnicerías los días sábados, que lo deja en aproximadamente $3.639,35.