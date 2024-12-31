Palpitando la Navidad: seis ideas de relleno para preparar un delicioso y fresco pionono

Hay varias opciones para salir de lo tradicional y agasajar a tus invitados. A continuación, las alternativas más tentadoras.
martes, 31 de diciembre de 2024, 21:00
Pionono. Foto Freepik
El pionono es un clásico imprescindible en las mesas familiares de Navidad y Año Nuevo. Si bien el de jamón y queso es el más tradicional y casi nunca falta, hay una gran variedad de opciones creativas para disfrutar de esta delicia en las celebraciones.

A continuación, te dejamos los seis rellenos más originales para que sorprendas a tus invitados con un sabor único y fuera de la común.

Pionono salado: los rellenos más originales

Relleno de roquefort y nueces

  • Base de roquefort con crema y mayonesa
  • Nueces picadas

Relleno de guacamole y pollo desmenuzado

  • Base de guacamole casero (palta, tomate, cebolla y jugo de limón).
  • Pollo desmenuzado bien condimentado con especias como pimentón y ajo en polvo.
  • Un toque de hojas de cilantro fresco.

Pionono. Foto Freepik
Relleno mediterráneo

  • Hummus como base.
  • Tiras de berenjenas asadas.
  • Tomates secos rehidratados y aceitunas negras picadas.
  • Espinaca fresca para un toque crujiente.

Relleno vegetariano estilo caprese

  • Rodajas finas de tomate fresco.
  • Mozzarella rallada o en tiras.
  • Pesto de albahaca como base.

Pionono. Foto Freepik
Relleno de atún y palta

  • Atún desmenuzado mezclado con mayonesa y jugo de limón.
  • Láminas de palta.
  • Cebolla morada picada para un sabor intenso.

Relleno tropical

  • Pollo desmenuzado mezclado con salsa agridulce.
  • Trozos de ananá y morrón rojo.
  • Hojas de rúcula para un toque fresco.

Un clásico infaltable en las fiestas: el corte de carne barato ideal para preparar el mejor matambre arrollado

La tortuguita de cerdo es un corte ideal y económico para hacer matambre. Esta alternativa se destaca por su textura tierna y su equilibrio perfecto entre grasa y carne magra, lo que le aporta un sabor inigualable y la hace perfecta para rellenos y cocciones lentas. Además, su precio amigable la convierte en una opción atractiva para probar en la cocina.

Arrollado de matambre. Foto: Pinterest.
Arrollado de matambre. Foto: Pinterest.

Cabe resaltar que, quienes lo prueban, suelen quedar sorprendidos por su sabor y jugosidad, ya que combina lo mejor de la carne sin huesos con el toque de grasa justo y se puede adaptar a diferentes métodos de cocción, desde el horno hasta la parrilla.

Además del matambre arrollado, este corte es ideal para estofados, milanesas o incluso como un asado rápido a las brasas. Por su tamaño y consistencia, también funciona genial en preparaciones con hierbas, vegetales o salsas, logrando platos tiernos y llenos de sabor.

Matambre, comida navideña. Foto: NA
Matambre, comida navideña. Foto: NA

Cuánto cuesta la tortuguita de cerdo

Generalmente, se puede encontrar a $5.599 por kilogramo. Sin embargo, su precio se vuelve mucho más económico aplicando el 35% de descuento que ofrece Cuenta DNI en carnicerías los días sábados, que lo deja en aproximadamente $3.639,35.