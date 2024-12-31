Palpitando la Navidad: seis ideas de relleno para preparar un delicioso y fresco pionono
El pionono es un clásico imprescindible en las mesas familiares de Navidad y Año Nuevo. Si bien el de jamón y queso es el más tradicional y casi nunca falta, hay una gran variedad de opciones creativas para disfrutar de esta delicia en las celebraciones.
A continuación, te dejamos los seis rellenos más originales para que sorprendas a tus invitados con un sabor único y fuera de la común.
Pionono salado: los rellenos más originales
Relleno de roquefort y nueces
- Base de roquefort con crema y mayonesa
- Nueces picadas
Relleno de guacamole y pollo desmenuzado
- Base de guacamole casero (palta, tomate, cebolla y jugo de limón).
- Pollo desmenuzado bien condimentado con especias como pimentón y ajo en polvo.
- Un toque de hojas de cilantro fresco.
Relleno mediterráneo
- Hummus como base.
- Tiras de berenjenas asadas.
- Tomates secos rehidratados y aceitunas negras picadas.
- Espinaca fresca para un toque crujiente.
Relleno vegetariano estilo caprese
- Rodajas finas de tomate fresco.
- Mozzarella rallada o en tiras.
- Pesto de albahaca como base.
Relleno de atún y palta
- Atún desmenuzado mezclado con mayonesa y jugo de limón.
- Láminas de palta.
- Cebolla morada picada para un sabor intenso.
Relleno tropical
- Pollo desmenuzado mezclado con salsa agridulce.
- Trozos de ananá y morrón rojo.
- Hojas de rúcula para un toque fresco.
Un clásico infaltable en las fiestas: el corte de carne barato ideal para preparar el mejor matambre arrollado
La tortuguita de cerdo es un corte ideal y económico para hacer matambre. Esta alternativa se destaca por su textura tierna y su equilibrio perfecto entre grasa y carne magra, lo que le aporta un sabor inigualable y la hace perfecta para rellenos y cocciones lentas. Además, su precio amigable la convierte en una opción atractiva para probar en la cocina.
Cabe resaltar que, quienes lo prueban, suelen quedar sorprendidos por su sabor y jugosidad, ya que combina lo mejor de la carne sin huesos con el toque de grasa justo y se puede adaptar a diferentes métodos de cocción, desde el horno hasta la parrilla.
Además del matambre arrollado, este corte es ideal para estofados, milanesas o incluso como un asado rápido a las brasas. Por su tamaño y consistencia, también funciona genial en preparaciones con hierbas, vegetales o salsas, logrando platos tiernos y llenos de sabor.
Cuánto cuesta la tortuguita de cerdo
Generalmente, se puede encontrar a $5.599 por kilogramo. Sin embargo, su precio se vuelve mucho más económico aplicando el 35% de descuento que ofrece Cuenta DNI en carnicerías los días sábados, que lo deja en aproximadamente $3.639,35.