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Este es el reemplazo ideal del bife chorizo: queda igual de rica, jugosa y no falla

Si estás organizando un buen asado o simplemente querés disfrutar de una excelente carne sin recurrir a este clásico.

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Asado, carne, parrilla. Foto: Reuters/Agustin Marcarian
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Entre las tantas opciones de cortes de carne, el bife de chorizo es uno de los favoritos de Argentina. Pero al ser difícil de conseguir o por su precio, quienes suelen cocinarlo buscan alternativas que ofrezcan una textura jugosa, un sabor intenso y se pueden cocinar de manera similar en la parrilla o la plancha.

Si estás organizando un buen asado o simplemente querés disfrutar de una excelente carne sin recurrir al clásico bife de chorizo.

Asado, carne, parrilla. Foto: Reuters/Agustin Marcarian
Asado, carne, parrilla. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

Asado, carne, parrilla. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

Las alternativas al bife de chorizo

Ojo de bife

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  • Es una de las mejores opciones para reemplazar el bife de chorizo. Su grasa entreverada en la carne le da un sabor profundo y mantiene la humedad en la cocción. Para un resultado perfecto en un asado, se recomienda cocinarlo a fuego medio-alto y sellarlo bien.

Bife angosto

  • Tiene una textura firme pero conserva una buena cantidad de jugos. Se puede preparar de la misma forma que el bife de chorizo, ya sea a la parrilla o en la plancha. Lo ideal es cocinarlo con sal gruesa y girarlo una sola vez.

Entraña

  • Su cocción es rápida y debe hacerse a fuego fuerte para que quede dorada por fuera y tierna en su interior. Un buen asado argentino no está completo sin una entraña bien hecha.

Tapa de cuadril

  • Aunque suele usarse para milanesas, cuando se cocina a la parrilla logra un sabor intenso y una textura similar al bife de chorizo. Es clave cocinarla con paciencia y en cortes gruesos para evitar que se seque.
Asado; carne; costillar. Foto: Unsplash.
Asado; carne; costillar. Foto: Unsplash.

Asado; carne; costillar. Foto: Unsplash.

Asado perfecto: ¿carbón o leña?

La leña es ideal para un asado con aroma y sabor más profundo y esto es debido a que desprende aceites naturales que impregnan la carne. Por otro lado, permite jugar con distintas maderas (quebracho, algarrobo, espinillo) para obtener diferentes matices de sabor. Pero hay que tener en cuenta que requiere más tiempo y paciencia porque primero hay que hacer las brasas antes de cocinar.

El carbón es la opción más práctica y rápida. Se enciende fácil y mantiene una temperatura constante por más tiempo, lo que lo hace ideal para asadores con poco experiencia. Genera menos humo y es más fácil de conseguir. Pero tiene una contra y es que no aporta el mismo nivel de sabor que la leña.

Para cerrar: si buscás sabor y tenés tiempo, la leña es la mejor opción. Pero al optar por practicidad y facilidad, el carbón te garantiza un asado parejo sin complicaciones.

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