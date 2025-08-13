Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Pronóstico del Clima para Hoy en Corrientes

En la mañana de hoy en Corrientes, el clima presentará condiciones de parcial nubosidad. Las temperaturas mínimas se posicionarán alrededor de los 8.2°C, y se prevé que no haya precipitaciones en las primeras horas del día. El viento alcanzará una velocidad máxima de hasta 9 km/h, lo que proporcionará una atmósfera calmada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que el día avance, las temperaturas se elevarán, alcanzando un máximo de aproximadamente 18.8°C hacia la tarde. El cielo continuará con nubosidad parcial y las condiciones de humedad alcanzarán un máximo del 94%. Los vientos soplarán con mayor intensidad, registrando picos de hasta 12 km/h hacia la noche. No se esperan lluvias, brindando una noche serena en la región.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Dado que las condiciones climáticas siguen siendo cómodas, es recomendable vestir en capas ligeras y llevar un abrigo ligero para la noche, por si la temperatura del aire se siente más fría de lo anticipado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

Hoy, el sol hará su primera aparición a las 07:42, y descenderá hacia el horizonte a las 18:08, brindando a la ciudad de Corrientes un agradable día con varias horas de luz para disfrutar actividades al aire libre.