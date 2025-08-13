Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 13 de agosto de 2025, 06:02

Pronóstico del Clima para Hoy en Corrientes

En la mañana de hoy en Corrientes, el clima presentará condiciones de parcial nubosidad. Las temperaturas mínimas se posicionarán alrededor de los 8.2°C, y se prevé que no haya precipitaciones en las primeras horas del día. El viento alcanzará una velocidad máxima de hasta 9 km/h, lo que proporcionará una atmósfera calmada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que el día avance, las temperaturas se elevarán, alcanzando un máximo de aproximadamente 18.8°C hacia la tarde. El cielo continuará con nubosidad parcial y las condiciones de humedad alcanzarán un máximo del 94%. Los vientos soplarán con mayor intensidad, registrando picos de hasta 12 km/h hacia la noche. No se esperan lluvias, brindando una noche serena en la región.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Dado que las condiciones climáticas siguen siendo cómodas, es recomendable vestir en capas ligeras y llevar un abrigo ligero para la noche, por si la temperatura del aire se siente más fría de lo anticipado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

Hoy, el sol hará su primera aparición a las 07:42, y descenderá hacia el horizonte a las 18:08, brindando a la ciudad de Corrientes un agradable día con varias horas de luz para disfrutar actividades al aire libre.