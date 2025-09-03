Outlets de ropa en la calle Florida: lanzan liquidaciones con precios únicos e imbatibles en cada prenda

La disminución del turismo y la baja en las oficinas abiertas, hacen que los comercios de las principales peatonales porteñas se vean obligados a bajar los precios. Los valores de las prendas.

Comercios de la calle Florida. Foto: Wikipedia.

El estreno en la calle Florida de una mega tienda uruguaya en la esquina de Perón y la peatonal reactivó el comercio. Para darle competencia y aprovechar el caudal de compradores, los locales cercanos bajaron sus precios.

Allí, la tienda especializada en prendas fast fashion ofrece mesas de saldos con remeras desde $4.900, blusas desde $9.900, vestidos desde $14.900, camperas de hombre desde $27.000 y pantalones desde $15.000.

Los comercios de la calle Florida rematan sus prendas

En los locales cercanos se pueden encontrar camperas de hombre de variados colores con capucha por $20.000, camperas inflables de todos los colores y modelos desde $25.000 a $35.000, chalecos inflables por $25.000 y remeras desde $5.000.

Los buzos con capucha arrancan en $20.000, las camisas de lujosas marcas costaban $30.000 y los buzos $20.000. Varios modelos de calidad bastante superior a los ofrecidos por la tienda uruguaya que es furor en calle Florida.

Al igual que Florida y Lavalle, en lo que respecta a la indumentaria femenina, se consiguen remeras desde $5.000, sueters desde $10.000, pantalones desde $15.000 de todos los colores, jeans desde $18.000, camperas de $25.000 en adelante.

La liquidación de ropa de invierno logró bajar los precios a niveles impensados. La fuerte competencia con marcas con Shein y Temu hizo que los comercios argentinos abaraten todo.

Algunos comerciantes tienen más de un local sobre la peatonal, lo que les permite por ejemplo importar camperas de China a muy bajo precio.

Una situación similar ocurre con la marroquinerías: a falta de turistas extranjeros se pueden conseguir bolsos, carteras, tarjeteros, cinturones y billeteras a precios muy accesibles.